Josef de Souza 5 madde sıraladı! "Kartal'dan neler öğrenebiliriz?"
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, Erzurumspor'u 4-2 mağlup etti. Siyah beyazlıların yıldız oyuncusu Josef de Souza'dan maç sonu flaş bir paylaşım geldi. Brezilyalı orta saha oyuncusu, "Şükürler olsun ki 3 puan. Peki Kartal'dan neler öğrenebiliriz?" başlıklı fotoğraf paylaşarak 5 madde sıraladı.
Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Josef de Souza, Erzurumspor karşılaşmasının ardından sosyal medya hesabında flaş bir gönderi yayınladı. Souza, "Kartal'dan neler öğrenebiliriz?" başlığı altında 5 madde yayınladı.
İşte Souza'nın paylaşımı:
DERS 1
"Kartallar, yalnız uçmaktan korkmazlar ve çok yüksek mesafede uçabilirler. Sadece kendilerine güvenirler ve arkadaşlarını arkadaşlarını nasıl seçeceklerini bilirler."
DERS 2
"Kartal'ın keskin gözleri vardır.
DERS 3
"Kartal, fırtınadan korkmaz."
DERS 4
"Kartallar'ın, yavrularına uçmayı öğrettiklerini ve onları yuvadan ittiğini duymuşsunuzdur. Onlar, yavrularına yeteneklerine güvenmeleri gerektiğini gösterirler ve aynı zamanda konfor alanlarından çıkmalarına yardım ederler."
DERS 5
"Kartallar, yaşlandıkça tüylerini kopartırlar. Başka bir deyişle, bize geçmişimizden artık yararlı olmayan şeyleri taşımamayı öğretirler."
ÖZET
"Kartal'dan bir şeyler öğrenmelisin."
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