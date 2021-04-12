Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, Erzurumspor'u 4-2 mağlup etti. Siyah beyazlıların yıldız oyuncusu Josef de Souza'dan maç sonu flaş bir paylaşım geldi. Brezilyalı orta saha oyuncusu, "Şükürler olsun ki 3 puan. Peki Kartal'dan neler öğrenebiliriz?" başlıklı fotoğraf paylaşarak 5 madde sıraladı.

Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Josef de Souza, Erzurumspor karşılaşmasının ardından sosyal medya hesabında flaş bir gönderi yayınladı. Souza, "Kartal'dan neler öğrenebiliriz?" başlığı altında 5 madde yayınladı.

İşte Souza'nın paylaşımı:

DERS 1

"Kartallar, yalnız uçmaktan korkmazlar ve çok yüksek mesafede uçabilirler. Sadece kendilerine güvenirler ve arkadaşlarını arkadaşlarını nasıl seçeceklerini bilirler."



DERS 2

"Kartal'ın keskin gözleri vardır.



DERS 3

"Kartal, fırtınadan korkmaz."



DERS 4

"Kartallar'ın, yavrularına uçmayı öğrettiklerini ve onları yuvadan ittiğini duymuşsunuzdur. Onlar, yavrularına yeteneklerine güvenmeleri gerektiğini gösterirler ve aynı zamanda konfor alanlarından çıkmalarına yardım ederler."

DERS 5

"Kartallar, yaşlandıkça tüylerini kopartırlar. Başka bir deyişle, bize geçmişimizden artık yararlı olmayan şeyleri taşımamayı öğretirler."

ÖZET

"Kartal'dan bir şeyler öğrenmelisin."

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