12 Nisan 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

BB Erzurumspor-Beşiktaş maçı sonrası Ahmet Çakar'dan VAR tepkisi! "Galatasaray-Alanyaspor maçında..."

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-2 mağlup etti ve liderliğini perçinledi. Siyah-beyazlıların 3. golünden önce Cenk Tosun'un elle oynama pozisyonu çok tartışılırken, Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da konuyu köşesine taşıdı ve VAR'a tepki gösterdi. İşte o yazı... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

BB Erzurumspor-Beşiktaş maçı sonrası Ahmet Çakar'dan VAR tepkisi! Galatasaray-Alanyaspor maçında...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 12.04.2021

AHMET ÇAKAR - SİZE 3 ÖRNEKTEN BAHSEDECEĞİM

dün gece iyi oynamadığı bir maçı kazandı ve şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyet aldı. Ama Serdar Tatlı ve hakemleri maalesef iflas etti. Size sadece 3 örnek vereyim, bu hakemlerin ve onları yöneten Tatlı'nın ne olduğuna siz karar verin...

BB Erzurumspor-Beşiktaş maçı sonrası Ahmet Çakar'dan VAR tepkisi! Galatasaray-Alanyaspor maçında...

Aylar önce F.Bahçe-Konya maçında olmayan bir el, VAR tarafından elmiş gibi değerlendirilip, F.Bahçe'nin golü iptal edildi ve sarı-lacivertliler maçı kaybetti. Ama daha sıcak bir örnek var. Şampiyonluğa giden iki takım, ve 'ın maçlarında birbirine benzer iki pozisyon yaşandı.

BB Erzurumspor-Beşiktaş maçı sonrası Ahmet Çakar'dan VAR tepkisi! Galatasaray-Alanyaspor maçında...

G.Saray-Karagümrük maçında Babel göğüs, el karışımıyla topu kontrol etti, Mohamed'e verdi, o da gol yaptı ama hakem, VAR yardımıyla bu golü iptal etti. G.Saray o maçı kazanamadı. Gelelim dün geceye... Maç 2-2... Fazla vakit yok. Cenk topu göğüs ve kolları ile kontrol ediyor, topu bir ara Erzurum kazanıyor, sonra Beşiktaşlı topu Ghezzal'e veriyor, o da sezonun en güzel gollerinden birini atıyor.

BB Erzurumspor-Beşiktaş maçı sonrası Ahmet Çakar'dan VAR tepkisi! Galatasaray-Alanyaspor maçında...

Şimdi diyeceksiniz ki VAR protokolü, topu Erzurum kazandığı için devreye girmedi. Peki o zaman İstanbul'da aylar önce oynanan G.Saray-Alanya maçında da top Alanyasporlu futbolcuların kontrolüne geçti, sonra G.Saraylı kaptı ve gol oldu. Ama VAR bu golü iptal ettirmişti.

BB Erzurumspor-Beşiktaş maçı sonrası Ahmet Çakar'dan VAR tepkisi! Galatasaray-Alanyaspor maçında...

Dün gece VAR'ın müdahale edemeyeceğini söyleyenler, G.Saray-Alanya maçında niye VAR protokolünü gündeme getirmedi? Üstelik dün geceki maç sadece 'ı değil, G.Saray ve F.Bahçe'yi de doğrudan ilgilendiriyordu. Bu MHK'yi futbol federasyonu getirdi. Serdar Tatlı gibi bir şahsı bu hakemlerin başına koydular. Saldılar çayıra, mevlam kayıra dediler.

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