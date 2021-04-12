Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında BB Erzurumspor maçında sakatlanan Cenk Tosun'un sahalara dönüş tarihi belli oldu. Ameliyat olacak milli yıldız 6 ila 8 ay sahalardan uzak kalacak. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşan Beşiktaş sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Mücadelede siyah-beyazlılar adına Cenk Tosun 74. dakikada Emrah Başsan ile girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlık yaşadı. Milli yıldızın sahayı sedyeyle terk ederken, sahalardan ne kadar uzak kalacağı merak konusu olmuştu.

Diz kapağı çıkan 29 yaşındaki golcünün ameliyat olacağı açıklanırken, sahalara dönüş süresinin 6 ila 8 ayı bulacağı belirtildi.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ