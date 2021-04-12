12 Nisan 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Cenk Tosun 6-8 ay sahalardan uzak kalacak!

Cenk Tosun ameliyat olacak! İşte dönüş tarihi
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 Giriş Tarihi: 12.04.2021

'in 34. haftasında maçında sakatlanan 'un sahalara dönüş tarihi belli oldu. Ameliyat olacak milli yıldız 6 ila 8 ay sahalardan uzak kalacak. | Son dakika haberleri (BJK spor haberi)

'in 34. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşan sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Mücadelede siyah-beyazlılar adına 74. dakikada Emrah Başsan ile girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlık yaşadı. Milli yıldızın sahayı sedyeyle terk ederken, sahalardan ne kadar uzak kalacağı merak konusu olmuştu.

Diz kapağı çıkan 29 yaşındaki golcünün ameliyat olacağı açıklanırken, sahalara dönüş süresinin 6 ila 8 ayı bulacağı belirtildi.

Beşiktaş'ta Cenk şoku! Sahayı sedyeyle terk etti haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Yalçın'a sert eleştiri! Kötü yönetim sergiledi Yalçın'a sert eleştiri! "Kötü yönetim sergiledi"
Çakar'dan VAR tepkisi! G.Saray-Alanyaspor maçında... Çakar'dan VAR tepkisi! "G.Saray-Alanyaspor maçında..."
Çarpıcı yorum! Can havliyle zor anlar yaşattı Çarpıcı yorum! "Can havliyle zor anlar yaşattı"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör