20 Nisan 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Sivasspor-Beşiktaş maçı öncesi Sergen Yalçın'dan Aboubakar açıklaması

Yalçın'dan Aboubakar açıklaması!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 Giriş Tarihi: 20.04.2021

'in 36. haftasında deplasmanına konuk olacak. Mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Aboubakar, takıma yardımcı olmak istediğini söyledi. Biz de başlatalım dedik. Sakatlıktan dönen oyuncuları başlatıp, görmek çok daha mantıklı diye düşünüyoruz. İnşallah sakatlık olmadan maçı bitirir." dedi.

'in 36. haftasında deplasmanına konuk oluyor. Siyah-beyazlılarda maç öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE YALÇIN'IN O AÇIKLAMALARI;

Geldiğimiz günden beri inanılmaz rüzgar vardı ama stadyumda kesilmiş. Maç oynamak için güzel bir ortam var bence.

Taraftarımızın yanımızda olmasını görmek bizim için mutluluk verici. Onlarla beraber oynayamasak da onların sevgisini hissediyoruz.

Sivasspor iyi oynuyor ve iyi sonuçlar alıyor. Belki de 'nun en zorlu deplasmanı. Kazanmak çok önemli, kazanıp öndeki avantajımızı ve pozisyonumuzu korumak istiyoruz.

Aboubakar, takıma yardımcı olmak istediğini söyledi. Biz de başlatalım dedik. Sakatlıktan dönen oyuncuları başlatıp, görmek çok daha mantıklı diye düşünüyoruz. İnşallah sakatlık olmadan maçı bitirir.

bu ligin en tecrübeli hocalarından biri. Çalıştığı takımlarda başarılı olmuş biri, camiamızın da sembol isimlerinden biri. Değerli bir abimiz. İnşallah öyle kalır.

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