Sivasspor-Beşiktaş maçı öncesi Sergen Yalçın'dan Aboubakar açıklaması
Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş Sivasspor deplasmanına konuk olacak. Mücadele öncesi Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Aboubakar, takıma yardımcı olmak istediğini söyledi. Biz de başlatalım dedik. Sakatlıktan dönen oyuncuları başlatıp, görmek çok daha mantıklı diye düşünüyoruz. İnşallah sakatlık olmadan maçı bitirir." dedi.
İŞTE YALÇIN'IN O AÇIKLAMALARI;
Geldiğimiz günden beri inanılmaz rüzgar vardı ama stadyumda kesilmiş. Maç oynamak için güzel bir ortam var bence.
Taraftarımızın yanımızda olmasını görmek bizim için mutluluk verici. Onlarla beraber oynayamasak da onların sevgisini hissediyoruz.
Sivasspor iyi oynuyor ve iyi sonuçlar alıyor. Belki de Anadolu'nun en zorlu deplasmanı. Kazanmak çok önemli, kazanıp öndeki avantajımızı ve pozisyonumuzu korumak istiyoruz.
Aboubakar, takıma yardımcı olmak istediğini söyledi. Biz de başlatalım dedik. Sakatlıktan dönen oyuncuları başlatıp, görmek çok daha mantıklı diye düşünüyoruz. İnşallah sakatlık olmadan maçı bitirir.
Rıza hoca bu ligin en tecrübeli hocalarından biri. Çalıştığı takımlarda başarılı olmuş biri, camiamızın da sembol isimlerinden biri. Değerli bir abimiz. İnşallah öyle kalır.
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