Son dakika spor haberi: Erzurumspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Erzurumspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maç öncesi karşılaşmanın VAR hakemi belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Erzurumspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele öncesi karşılaşmanın VAR hakemi Alper Ulusoy oldu. AVAR'da ise Mustafa Emre Eyisoy yer alacak.

Önemli mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

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