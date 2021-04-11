Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı olarak görülen Beşiktaş, bu başarısını teknik direktör Sergen Yalçın kadar bazı yıldız oyunculara da borçlu. Siyah beyazlıların bu performansı Avrupa'da büyük ses getirirken, bazı isimlere de talih kuşu kondu. Alman devi Bayern Münih de o taliplerden bir tanesi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)