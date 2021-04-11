11 Nisan 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaşlı yöneticiden Galatasaray'a flaş gönderme!

Beşiktaşlı yöneticiden Galatasaray'a flaş gönderme!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 Giriş Tarihi: 11.04.2021

Son dakika spor haberi: 'in 34. haftasında , sahasında ile 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı. Maç sonrası yöneticisi 'dan flaş bir gönderme geldi. İşte ayrıntılar... | (Son dakika Beşiktaş haberleri)

'ın karşısında 2 puan bırakmasının ardından, siyah beyazlı takımın yöneticisi 'dan olay bir gönderme geldi. Şenol; sosyal medya hesabından, "Karagümrük yanıyor, polis beni arıyor:) İşini layığı ile yapan Polisimizin 176. Kuruluş yılını kutluyorum" şeklinde göndermede bulundu.

İşte Şenol'un yaptığı paylaşım:

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