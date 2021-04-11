11 Nisan 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
İŞTE O AN!
(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)
Erzurumspor-Beşiktaş maçında Szumski'den büyük bir hata!
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'ın Oğuzhan'ın ayağından bulduğu golde Erzurumspor kalecisi Szumski büyük bir hata yaptı. İşte o anlar...
Spor Toto Süper Lig'de lider Beşiktaş, BB Erzurumspor ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Mücadelenin 26. dakikasında Rachid Ghezzal'ın pasında topla buluşan Oğuzhan Özyakup'un yaptığı vuruş, kaleci Szumski'nin hatası sonucu ağlarla buluştu. 29 yaşındaki file bekçisi Szumski, kaleye doğru gelen topu elinden kaçırdı.
İŞTE O AN!
(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- El Clasico heyecanı! Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga
- Karadeniz'de derbi heyecanı! Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- 7 Nisan dolar, euro, sterlin fiyatları! 1 dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? (lira) | Güncel döviz fiyatları...