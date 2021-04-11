11 Nisan 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Erzurumspor-Beşiktaş maçında Szumski'den büyük bir hata!

Oğuzhan'ın şutunda kaleciden büyük hata!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 Giriş Tarihi: 11.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 34. haftasında 'ın Oğuzhan'ın ayağından bulduğu golde kalecisi Szumski büyük bir hata yaptı. İşte o anlar...

'de lider , BB ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Mücadelenin 26. dakikasında Rachid Ghezzal'ın pasında topla buluşan Oğuzhan Özyakup'un yaptığı vuruş, kaleci Szumski'nin hatası sonucu ağlarla buluştu. 29 yaşındaki file bekçisi Szumski, kaleye doğru gelen topu elinden kaçırdı.

İŞTE O AN!



(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)
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