Son dakika Beşiktaş haberi... Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, BB Erzurumspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası diz kapağı çıkan Cenk Tosun ile ilgili "Cenk Tosun'un durumu çok ciddi, sezonu kapattı. 6 ay, 7 ay... Ne kadar olur bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

BB Erzurumspor'u 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ta buruk bir sevinç yaşandı. Mücadelenin 73. dakikasında dizinden sakatlanan Cenk Tosun oyuna devam edemedi. Maçın ardından mücadeleyi değerlendiren teknik direktör Sergen Yalçın, 29 yaşındaki futbolcunun durumunun ciddi olduğunu ifade etti.



İşte Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"CENK'İN DURUMU ÇOK CİDDİ"

"Allah şifa versin Cenk'e. Sezonu kapattı. 6-7 ay, ne kadar olur bilmiyoruz. Çok ciddi. Hayatta her şey insanın başına geliyor. Her şeye hazırlık olmak lazım. Çok geçmiş olsun."

"SEZONUN EN ZOR HAFTASIYDI"

"Bu hafta bizim için sezonun en zor haftasıydı. Kasımpaşa, Alanyaspor, BB Erzurumspor üçlüsü. Teknik ekip olarak bizi en çok düşündüren hafta buydu. Son bölüme tam kadro çıkacağız diye düşünürken, sakatlanan ve Covid-19'lu oyuncularımız oldu."

"3 PUAN ALMAK ÇOK DEĞERLİ"

"Beklentinin gerisinde kaldık ama oynadığımız maç önemli bir maçtı. Kazanmak çok önemli. 3 puan almak çok değerli. Gidiş gelişli bir maç oldu. Şartların zor olduğu bir maçta 3 puan alabilmek ve yolumuza böyle devam etmek bizim için çok önemli."

"HER OYUNCUDAN EN İYİ PERFORMANSI ALAMAZSIN"

"Bu sene işler zor, her zaman bekliyoruz ki takım 3-5 gol atsın, herkes gol atsın. Futbol öyle oynanmıyor. Tamamen performansa dayalı bir oyun. Bu oyunda bunlar çok normal şeyler. Sezon boyunca her oyuncudan en iyi performansı alamazsın."

"LİGDE KİMSE 8'DE 8 YAPAMAZ"

"Türk futbolu zor bir süreçten geçiyor. Bu bütün takımlar için geçerli, sadece bizim için değil. Bu trafikte sekteye uğramak normal. Kimse 8'de 8 yapamaz bu ligde, çok zor. Ne kadar az hasar alarak devam edersek, bizi o kadar mutlu eder."

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