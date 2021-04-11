11 Nisan 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Cenk Tosun sahalara ne zaman dönecek? Sergen Yalçın'dan açıklama geldi

Cenk Tosun sahalara ne zaman dönecek? Yalçın'dan açıklama geldi
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 Giriş Tarihi: 11.04.2021

Son dakika haberi... Beşiktaş Teknik Direktörü , maçında yaşadığı sakatlık sonrası diz kapağı çıkan ile ilgili "Cenk Tosun'un durumu çok ciddi, sezonu kapattı. 6 ay, 7 ay... Ne kadar olur bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

'u 4-2 mağlup eden 'ta buruk bir sevinç yaşandı. Mücadelenin 73. dakikasında dizinden sakatlanan oyuna devam edemedi. Maçın ardından mücadeleyi değerlendiren teknik direktör , 29 yaşındaki futbolcunun durumunun ciddi olduğunu ifade etti.

İşte Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"CENK'İN DURUMU ÇOK CİDDİ"

"Allah şifa versin Cenk'e. Sezonu kapattı. 6-7 ay, ne kadar olur bilmiyoruz. Çok ciddi. Hayatta her şey insanın başına geliyor. Her şeye hazırlık olmak lazım. Çok geçmiş olsun."

Erzurumspor-Beşiktaş maçının ardından Sergen Yalçın'dan Cenk Tosun sözleri!

"SEZONUN EN ZOR HAFTASIYDI"

"Bu hafta bizim için sezonun en zor haftasıydı. , , BB Erzurumspor üçlüsü. Teknik ekip olarak bizi en çok düşündüren hafta buydu. Son bölüme tam kadro çıkacağız diye düşünürken, sakatlanan ve Covid-19'lu oyuncularımız oldu."

"3 PUAN ALMAK ÇOK DEĞERLİ"

"Beklentinin gerisinde kaldık ama oynadığımız maç önemli bir maçtı. Kazanmak çok önemli. 3 puan almak çok değerli. Gidiş gelişli bir maç oldu. Şartların zor olduğu bir maçta 3 puan alabilmek ve yolumuza böyle devam etmek bizim için çok önemli."

"HER OYUNCUDAN EN İYİ PERFORMANSI ALAMAZSIN"

"Bu sene işler zor, her zaman bekliyoruz ki takım 3-5 gol atsın, herkes gol atsın. Futbol öyle oynanmıyor. Tamamen performansa dayalı bir oyun. Bu oyunda bunlar çok normal şeyler. Sezon boyunca her oyuncudan en iyi performansı alamazsın."

"LİGDE KİMSE 8'DE 8 YAPAMAZ"

"Türk futbolu zor bir süreçten geçiyor. Bu bütün takımlar için geçerli, sadece bizim için değil. Bu trafikte sekteye uğramak normal. Kimse 8'de 8 yapamaz bu ligde, çok zor. Ne kadar az hasar alarak devam edersek, bizi o kadar mutlu eder."

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