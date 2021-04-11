11 Nisan 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

BB Erzurumspor-Beşiktaş maçında Ersin Destanoğlu'nun hatası pahalıya patladı

Ersin'in hatası pahalıya patladı! İşte o pozisyon
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 11.04.2021

Son dakika spor haberleri... 'in 34. haftasında 'a konuk olan , genç kalecisi 'nun hatası sonrası kalesinde golü gördü. İşte o anlar...

Spor Toto 'in 34. haftasında ile , 'nda kozlarını paylaştı. Mücadele 2-1 siyah-beyazlıların üstünlüğüyle devam ederken Beşiktaş'ın genç kalecisi 'nun hatası pahalıya patladı.

Genç kaleci, mücadelenin 39. dakikasında 'ın uzak mesafeden sert şutunda topu ellerinin arasından kaçırdı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu.

Golün ardından Ersin büyük bir üzüntü yaşarken, takım arkadaşları 20 yaşındaki file bekçisini teselli etti.

İşte o anlar:

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)

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