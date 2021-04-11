11 Nisan 2021, Pazar
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BB Erzurumspor-Beşiktaş maçında Ersin Destanoğlu'nun hatası pahalıya patladı
Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 34. haftasında BB Erzurumspor'a konuk olan Beşiktaş, genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nun hatası sonrası kalesinde golü gördü. İşte o anlar...
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında BB Erzurumspor ile Beşiktaş, Kazım Karabekir Stadı'nda kozlarını paylaştı. Mücadele 2-1 siyah-beyazlıların üstünlüğüyle devam ederken Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nun hatası pahalıya patladı.
Genç kaleci, mücadelenin 39. dakikasında Emrah Başsan'ın uzak mesafeden sert şutunda topu ellerinin arasından kaçırdı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu.
Golün ardından Ersin büyük bir üzüntü yaşarken, takım arkadaşları 20 yaşındaki file bekçisini teselli etti.
İşte o anlar:
(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)
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