11 Nisan 2021, Pazar
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ASİST KRALLIĞINA GİDİYOR
Olympıque Lyon formasıyla 2015- 16'da 38 karşılaşmaya çıkıp 10 gol ve 10 asistlik performans sergileyip, 20 sayıya yaptığı katkıyla kariyer rekoru kıran Ghezzal, kalan 10 maçta bu sayıyı geçmeyi arzuluyor. Bu arada Kartal'ın asist makinesi Ghezzal, gözünü Batalla'nın 17 asistlik rekoruna dikti. Son 10 yılda bir sezonda en fazla asisti Bursaspor efsanesi Batalla 2012-13 sezonunda yapmıştı. (Fotomaç)
Beşiktaşlı Ghezzal kariyer rekoruna koşuyor!
Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Ghezzal, kalan 10 maçta gol ve asist toplamında 20’yi aşmayı başarırsa, Lyon’daki 20 gollük kariyer sezonunu geride bırakacak. (BJK spor haberleri)
Sezon başında İngiltere Premier Lig takımı Leicester City'den bir yıllığına kiralanan Rachid Ghezzal, kısa sürede takımına sağladığı uyum ve katkıyla Kara Kartal'a şampiyonluk yolunda büyük güç kattı. 22 lig maçına çıkıp rakip ağları 2 kez sallayan 28 yaşındaki futbolcu, 13 de asist üretti. Gol pası konusunda ligin en başarılısı olan Cezayirli, aynı zamanda kariyer rekoruna da yürüyor.
ASİST KRALLIĞINA GİDİYOR
Olympıque Lyon formasıyla 2015- 16'da 38 karşılaşmaya çıkıp 10 gol ve 10 asistlik performans sergileyip, 20 sayıya yaptığı katkıyla kariyer rekoru kıran Ghezzal, kalan 10 maçta bu sayıyı geçmeyi arzuluyor. Bu arada Kartal'ın asist makinesi Ghezzal, gözünü Batalla'nın 17 asistlik rekoruna dikti. Son 10 yılda bir sezonda en fazla asisti Bursaspor efsanesi Batalla 2012-13 sezonunda yapmıştı. (Fotomaç)
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