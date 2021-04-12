Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la 100. gol Gökhan Töre'den

Erzurum'da gollü gecede kapanışı Gökhan Töre yaptı. 86'da kalecinin solundan topu filelere gönderen tecrübeli futbolcunun golü, Beşiktaş'ın Sergen Yalçın yönetimindeki 100. Süper Lig golü olarak kayıtlara geçti.

Erzurum'da gollü gecede kapanışı Gökhan Töre yaptı. 86'da kalecinin solundan topu filelere gönderen tecrübeli futbolcunun golü, Beşiktaş'ın Sergen Yalçın yönetimindeki 100. Süper Lig golü olarak kayıtlara geçti. Sergen Yalçın, Töre'yi övdü, "Girdikten sonra çok iyi mücadele etti" dedi.

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