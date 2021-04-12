12 Nisan 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la 100. gol Gökhan Töre'den

Yalçın'la 100. gol Töre'den
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 12.04.2021

Erzurum'da gollü gecede kapanışı yaptı. 86'da kalecinin solundan topu filelere gönderen tecrübeli futbolcunun golü, 'ın yönetimindeki 100. Süper Lig golü olarak kayıtlara geçti.

Erzurum'da gollü gecede kapanışı Gökhan Töre yaptı. 86'da kalecinin solundan topu filelere gönderen tecrübeli futbolcunun golü, 'ın Sergen Yalçın yönetimindeki 100. Süper Lig golü olarak kayıtlara geçti. , Töre'yi övdü, "Girdikten sonra çok iyi mücadele etti" dedi.

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