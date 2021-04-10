10 Nisan 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın genç yıldızına Bayern Münih talip oldu! Rekor transfer ücreti...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı olarak görülen Beşiktaş, bu başarısını teknik direktör Sergen Yalçın kadar bazı yıldız oyunculara da borçlu. Siyah beyazlıların bu performansı Avrupa'da büyük ses getirirken, bazı isimlere de talih kuşu kondu. Alman devi Bayern Münih de o taliplerden bir tanesi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın genç yıldızına Bayern Münih talip oldu! Rekor transfer ücreti...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 Giriş Tarihi: 10.04.2021

'de liderlik koltuğunda oturan gözünü şampiyonluğa dikti.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın genç yıldızına Bayern Münih talip oldu! Rekor transfer ücreti...

Siyah-beyazlılar, ocak ayı transfer döneminde eski yıldızı 'u renklerine bağlayıp kadrosunu güçlendirmişti.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın genç yıldızına Bayern Münih talip oldu! Rekor transfer ücreti...

Kadrosunda yer alan hemen her oyuncusundan büyük katkı alan 'da gelecek sezon öncesi flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın genç yıldızına Bayern Münih talip oldu! Rekor transfer ücreti...

'ın bu sezonki başarısında büyük pay sahibi olan futbolcularına talipler artıyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın genç yıldızına Bayern Münih talip oldu! Rekor transfer ücreti...

Genç yaşta kalesini devralan ve gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken 'na devi talip oldu.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın genç yıldızına Bayern Münih talip oldu! Rekor transfer ücreti...

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, 'in takımdan ayrılmak isteyen genç kaleci 'in erine 'nu transfer etmek istediğini söyledi.

Uzundurukan konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın genç yıldızına Bayern Münih talip oldu! Rekor transfer ücreti...

", 'in arkasında yedek kalmayı sorun etmeyecek, 1-2 sezon sonra Neuer ayrıldıktan sonra kaleyi devralacak genç ve potansiyelli bir kaleci arıyor. ise 'in ciddi anlamda kaleci adayları arasında yer alıyor."

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın genç yıldızına Bayern Münih talip oldu! Rekor transfer ücreti...

SEZON SONU TEKLİF

"'li yetkililer, Ersin'in bu sezonki performansına bakıp genç kaleciyi çok beğeniyorlar ve rekor bir ücretle 'ın kapısını çalmak için sezon sonunu bekliyorlar"

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Şampiyonluk yarışı alev aldı! İşte 4 büyüklerin kalan maçları Şampiyonluk yarışı alev aldı! İşte 4 büyüklerin kalan maçları
Beşiktaş'ta flaş Aboubakar kararı! West Ham United... Beşiktaş'ta flaş Aboubakar kararı! West Ham United...
Çarpıcı Atiba sözleri! 2 sene daha oynar... Çarpıcı Atiba sözleri! "2 sene daha oynar..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör