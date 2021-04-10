Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın genç yıldızına Bayern Münih talip oldu! Rekor transfer ücreti...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı olarak görülen Beşiktaş, bu başarısını teknik direktör Sergen Yalçın kadar bazı yıldız oyunculara da borçlu. Siyah beyazlıların bu performansı Avrupa'da büyük ses getirirken, bazı isimlere de talih kuşu kondu. Alman devi Bayern Münih de o taliplerden bir tanesi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş gözünü şampiyonluğa dikti.

Siyah-beyazlılar, ocak ayı transfer döneminde eski yıldızı Cenk Tosun'u renklerine bağlayıp kadrosunu güçlendirmişti.

Kadrosunda yer alan hemen her oyuncusundan büyük katkı alan Kartal'da gelecek sezon öncesi flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Beşiktaş'ın bu sezonki başarısında büyük pay sahibi olan futbolcularına talipler artıyor.

Genç yaşta Beşiktaş kalesini devralan ve gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Ersin Destanoğlu'na Alman devi Bayern Münih talip oldu.

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Bayern'in takımdan ayrılmak isteyen genç kaleci Alexander Nübel'in erine Ersin Destanoğlu'nu transfer etmek istediğini söyledi. Uzundurukan konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: