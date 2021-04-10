10 Nisan 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta flaş Aboubakar kararı! West Ham United...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Bu sezon attığı gollerle Beşiktaş'ı sırtlayan isimlerden biri olan Vincent Aboubakar ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı yönetim, sezon sonunda İngiliz ekibi West Ham United'a transfer olacağı konuşulan Kamerunlu golcüyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (Bjk spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta flaş Aboubakar kararı! West Ham United...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.04.2021

İngiltere ekibi , Kamerunlu golcü için nabız yoklarken Yönetimi, "Kesinlikle satmayacağız" cevabını verip transfer için kapıları kapattı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta flaş Aboubakar kararı! West Ham United...

4 yıl sonra 'dan döndüğü 'ta adeta yeniden doğdu. Siyah-beyazlılara gelmeden önceki iki sezonda 'nde toplamda 13 mücadeleye çıkıp sadece 4 gol atabilen 29 yaşındaki forvet, Beşiktaş'ta bu sezon 25 maçta 15 kez fileleri sarstı. 5 de asist yapan Kamerunlu golcünün performansı ekibi 'ın da dikkatini çekti.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta flaş Aboubakar kararı! West Ham United...

CYLE LARIN'İ DE İSTİYORLAR

Fotomaç'ın haberine göre; için nabız yoklayan ekibine kapıları kapattı. Siyah-beyazlıların menajerler vasıtasıyla Aboubakar'ın durumunu soran 'a "Onu bırakmayı düşünmüyoruz, bizimle kalacak" cevabını verdiği öğrenildi. Bunun üzerine İngiliz ekibinin de "Eğer kararınızda değişiklik olursa, ilk olarak bizime temasa geçmenizi isteriz" diyerek sezon sonunu bekleme kararı aldı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta flaş Aboubakar kararı! West Ham United...

Daha önce ekibinin ile de ilgilendiği belirtilmişti. Kanadalı için sezon sonunda 10 milyon Euro'luk teklif yapılacağı iddia ediliyor.

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