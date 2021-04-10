CYLE LARIN'İ DE İSTİYORLAR

Fotomaç'ın haberine göre; Aboubakar için nabız yoklayan İngiliz ekibine Beşiktaş kapıları kapattı. Siyah-beyazlıların menajerler vasıtasıyla Aboubakar'ın durumunu soran West Ham'a "Onu bırakmayı düşünmüyoruz, bizimle kalacak" cevabını verdiği öğrenildi. Bunun üzerine İngiliz ekibinin de "Eğer kararınızda değişiklik olursa, ilk olarak bizime temasa geçmenizi isteriz" diyerek sezon sonunu bekleme kararı aldı.