Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta flaş Aboubakar kararı! West Ham United...
Son dakika Beşiktaş haberleri... Bu sezon attığı gollerle Beşiktaş'ı sırtlayan isimlerden biri olan Vincent Aboubakar ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı yönetim, sezon sonunda İngiliz ekibi West Ham United'a transfer olacağı konuşulan Kamerunlu golcüyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (Bjk spor haberi)
İngiltere Premier Lig ekibi West Ham, Kamerunlu golcü Aboubakar için nabız yoklarken Beşiktaş Yönetimi, "Kesinlikle satmayacağız" cevabını verip transfer için kapıları kapattı.
Vincent Aboubakar 4 yıl sonra Porto'dan döndüğü Beşiktaş'ta adeta yeniden doğdu. Siyah-beyazlılara gelmeden önceki iki sezonda Portekiz Ligi'nde toplamda 13 mücadeleye çıkıp sadece 4 gol atabilen 29 yaşındaki forvet, Beşiktaş'ta bu sezon 25 maçta 15 kez fileleri sarstı. 5 de asist yapan Kamerunlu golcünün performansı Premier Lig ekibi West Ham'ın da dikkatini çekti.
CYLE LARIN'İ DE İSTİYORLAR
Fotomaç'ın haberine göre; Aboubakar için nabız yoklayan İngiliz ekibine Beşiktaş kapıları kapattı. Siyah-beyazlıların menajerler vasıtasıyla Aboubakar'ın durumunu soran West Ham'a "Onu bırakmayı düşünmüyoruz, bizimle kalacak" cevabını verdiği öğrenildi. Bunun üzerine İngiliz ekibinin de "Eğer kararınızda değişiklik olursa, ilk olarak bizime temasa geçmenizi isteriz" diyerek sezon sonunu bekleme kararı aldı.
Daha önce İngiliz ekibinin Larin ile de ilgilendiği belirtilmişti. Kanadalı için sezon sonunda 10 milyon Euro'luk teklif yapılacağı iddia ediliyor.
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