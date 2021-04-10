10 Nisan 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'de Bruno Lage sürprizi!
Gelecek sezon takımı yeni bir teknik direktöre emanet edecek olan Fenerbahçe için İtalya'dan yeni bir iddia geldi. Joachim Löw ile Marcelo Gallardo'yu ilk sırada tutan sarı-lacivertlilerin, Portekizli Bruno Lage ile de ilgilendiği ileri sürüldü.
Gelecek sezon takımı yeni bir teknik direktöre emanet edecek olan Fenerbahçe için İtalya'dan yeni bir iddia geldi. Joachim Löw ile Marcelo Gallardo'yu ilk sırada tutan sarı-lacivertlilerin, Portekizli Bruno Lage ile de ilgilendiği ileri sürüldü. Roma'nın da gündeminde olan 44 yaşındaki Lage, Benfica'da 74 maçta 2.15 puan ortalaması yakaladı. Lage şu an boşta.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- 7 Nisan dolar, euro, sterlin fiyatları! 1 dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? (lira) | Güncel döviz fiyatları...
- Son dakika corona virüsü haberleri: Sinovac aşısının bağışıklık oranı ne? Açıklandı...
- Fatih Karagümrük - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- 6 Nisan dolar, euro, sterlin fiyatları! 1 dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? (lira) | Güncel döviz fiyatları...
- Gram altın düştü mü? Çeyrek altın ne kadar oldu? 6 Nisan Kapalıçarşı altın fiyatları!
- Fenerbahçe - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig