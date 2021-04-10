Fenerbahçe'de Bruno Lage sürprizi!

Gelecek sezon takımı yeni bir teknik direktöre emanet edecek olan Fenerbahçe için İtalya'dan yeni bir iddia geldi. Joachim Löw ile Marcelo Gallardo'yu ilk sırada tutan sarı-lacivertlilerin, Portekizli Bruno Lage ile de ilgilendiği ileri sürüldü.

Gelecek sezon takımı yeni bir teknik direktöre emanet edecek olan Fenerbahçe için İtalya'dan yeni bir iddia geldi. Joachim Löw ile Marcelo Gallardo'yu ilk sırada tutan sarı-lacivertlilerin, Portekizli Bruno Lage ile de ilgilendiği ileri sürüldü. Roma'nın da gündeminde olan 44 yaşındaki Lage, Benfica'da 74 maçta 2.15 puan ortalaması yakaladı. Lage şu an boşta.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ