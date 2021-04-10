10 Nisan 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Fenerbahçe'de Bruno Lage sürprizi!

F.Bhçe'de Bruno Lage sürprizi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.04.2021

Gelecek sezon takımı yeni bir teknik direktöre emanet edecek olan Fenerbahçe için İtalya'dan yeni bir iddia geldi. ile 'yu ilk sırada tutan sarı-lacivertlilerin, Portekizli Bruno Lage ile de ilgilendiği ileri sürüldü.

Gelecek sezon takımı yeni bir teknik direktöre emanet edecek olan Fenerbahçe için İtalya'dan yeni bir iddia geldi. ile 'yu ilk sırada tutan sarı-lacivertlilerin, Portekizli Bruno Lage ile de ilgilendiği ileri sürüldü. 'nın da gündeminde olan 44 yaşındaki Lage, 'da 74 maçta 2.15 puan ortalaması yakaladı. Lage şu an boşta.

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