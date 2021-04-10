10 Nisan 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Pedro Gallese’yi istemedi

Kartal Pedro Gallese’yi istemedi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.04.2021

Beşiktaş’ın eski kalecisi Oscar Cordoba, Siyah Beyazlılar’ın Loris Karius transferinden önce görüştüğü file bekçilerini açıkladı.

basınından RPP Noticias'a konuşan Kolombiyalı, "Karius'tan önce Beşiktaş'ın gözü Pedro Gallese, ve şu anda hatırlamadığım başka bir ismin üzerindeydi. Bana Gallese'yi sorduklarında kendilerine onay vermiştim" ifadelerini kullandı. Söz konusu eldivenlerden Gallese kariyerini 'de sürdürürken Ospina ise 'de forma giyiyor.
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