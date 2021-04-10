10 Nisan 2021, Cumartesi
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Beşiktaş Pedro Gallese’yi istemedi
Beşiktaş’ın eski kalecisi Oscar Cordoba, Siyah Beyazlılar’ın Loris Karius transferinden önce görüştüğü file bekçilerini açıkladı.
Peru basınından RPP Noticias'a konuşan Kolombiyalı, "Karius'tan önce Beşiktaş'ın gözü Pedro Gallese, David Ospina ve şu anda hatırlamadığım başka bir ismin üzerindeydi. Bana Gallese'yi sorduklarında kendilerine onay vermiştim" ifadelerini kullandı. Söz konusu eldivenlerden Gallese kariyerini Orlando City'de sürdürürken Ospina ise Napoli'de forma giyiyor.
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