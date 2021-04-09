Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında BB Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta, bu maçın hazırlıkları sürüyor. Siyah beyazlıların yıldız futbolcusu Vincent Aboubakar hakkında da flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş'ta Aboubakar hakkında flaş bir gelişmesi yaşandı. Kamerunlu golcünün ilk etapta antrenmanda yer almayacağını açıklayan siyah beyazlı kulüp, oyuncusunun son durumuna bir kez daha baktı ve idmanda yer aldığını duyurdu.

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