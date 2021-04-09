09 Nisan 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta flaş Vincent Aboubakar gelişmesi! BB Erzurumspor maçı öncesi...

Beşiktaş'ta flaş Aboubakar gelişmesi!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 Giriş Tarihi: 09.04.2021

'in 34. haftasında ile karşı karşıya gelecek olan 'ta, bu maçın hazırlıkları sürüyor. Siyah beyazlıların yıldız futbolcusu hakkında da flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'ta hakkında flaş bir gelişmesi yaşandı. golcünün ilk etapta antrenmanda yer almayacağını açıklayan siyah beyazlı kulüp, oyuncusunun son durumuna bir kez daha baktı ve idmanda yer aldığını duyurdu.

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