09 Nisan 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yıldızı Atiba Hutchinson hakkında çarpıcı sözler! "2 sene daha oynar..."
A Spor yorumcularından Serdar Kelleci, canlı yayında flaş değerlendirmelerde bulundu. Beşiktaş'ın 38 yaşındaki yıldız oyuncusu hakkında da konuşan Kelleci, "2 sene daha oynar" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (Bjk haberleri)
09.04.2021
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