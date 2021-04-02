02 Nisan 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş ile Sporting arasında Rosier pazarlıkları kızıştı!
Beşiktaş'a geldiği günden bu yana gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezlerinden olan Valentin Rosier'in geleceği merak konusu. Siyah beyazlılar, takımda tutmak istediği yıldız oyuncu için Sporting ile pazarlıklarını sürdürüyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Portekiz'in spor gazetesi A Bola, Rosier ile ilgili bir haber yayınladı. 2 milyon Euro'ya alınmak istenen yıldız için Sporting'den onay çıkmamıştı. Portekiz basını Beşiktaş'ın teklifi artırarak yeniden masaya oturduğu yazıldı.
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