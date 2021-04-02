Beşiktaş'a geldiği günden bu yana gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezlerinden olan Valentin Rosier'in geleceği merak konusu. Siyah beyazlılar, takımda tutmak istediği yıldız oyuncu için Sporting ile pazarlıklarını sürdürüyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Portekiz'in spor gazetesi A Bola, Rosier ile ilgili bir haber yayınladı. 2 milyon Euro'ya alınmak istenen yıldız için Sporting'den onay çıkmamıştı. Portekiz basını Beşiktaş'ın teklifi artırarak yeniden masaya oturduğu yazıldı.

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