02 Nisan 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ile Sporting arasında Rosier pazarlıkları kızıştı!

Rosier pazarlıkları kızıştı! Gelecek sezon...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.04.2021

'a geldiği günden bu yana gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezlerinden olan 'in geleceği merak konusu. Siyah beyazlılar, takımda tutmak istediği yıldız oyuncu için Sporting ile pazarlıklarını sürdürüyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Portekiz'in spor gazetesi , Rosier ile ilgili bir haber yayınladı. 2 milyon Euro'ya alınmak istenen yıldız için Sporting'den onay çıkmamıştı. Portekiz basını 'ın teklifi artırarak yeniden masaya oturduğu yazıldı.

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