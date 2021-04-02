02 Nisan 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaşlı Josef de Souza'nın saçları dikkat çekti!

Josef'in saçları dikkat çekti!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.04.2021

forması giyen de Souza, saçlarıyla gündem oldu. Brezilyalı oyuncunun sarıya boyattığı saçları, antrenman görüntülerine yansıdı. | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Takımın tecrübeli ismi 'in antrenmandaki görüntüsü kameralara takıldı. Brezilyalı orta saha oyuncusu, saçlarını sarıya boyattığı yeni imajıyla dikkat çekti. Sambacının bu haliyle ilgili sosyal medyada olumlu yorumlar yapıldı. Öte yandan Josef çalışmanın da yıldız isimlerindendi.

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