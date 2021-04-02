Beşiktaş forması giyen Josef de Souza, saçlarıyla gündem oldu. Brezilyalı oyuncunun sarıya boyattığı saçları, antrenman görüntülerine yansıdı. | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Takımın tecrübeli ismi Josef'in antrenmandaki görüntüsü kameralara takıldı. Brezilyalı orta saha oyuncusu, saçlarını sarıya boyattığı yeni imajıyla dikkat çekti. Sambacının bu haliyle ilgili sosyal medyada olumlu yorumlar yapıldı. Öte yandan Josef çalışmanın da yıldız isimlerindendi.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ