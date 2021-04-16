Beşiktaş-Ankaragücü maçının ardından Sergen Yalçın'dan kırmızı kart tepkisi! "İki oyuncu..."

Spor Toto Süper Lig'in 35. hafta karşılaşmasında lider Beşiktaş MKE Ankaragücü'nü konuk etti ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Mücadelenin ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Her şeye rağmen rakipten iki oyuncunun kırmızı kart görmesi gerekiyordu, Halis Özkahya pas geçti. Atılması gereken oyuncuyu oyundan çıkarttılar" ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş sahasında MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında 2 puan kaybetti. Maçın ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın o sözleri:

Kendi sahamızda kesin galibiyeti hedefliyorduk ve kazanmak istiyorduk. Bu oyun sadece kağıt üstünde oynanan bir oyun değil, sahada oynanan bir oyun. 2-0'dan sonra takımın verdiği tepki beklenenin çok altında.

Bazı oyuncularımızın performansı çok aşağıda. Takımın gol atmasına izin verir bir görüntü sergiledik. Beklentinin altında bir sonuç ama futbolda böyle oyunlar var. Kazanacak bir oyun oynadığımızı düşünmüyorum.

Her şeye rağmen rakipten iki oyuncunun kırmızı kart görmesi gerekiyordu, Halis Özkahya pas geçti. Atılması gereken oyuncuyu oyundan çıkarttılar. Oraya çok sığınmak istemiyoruz, arkadaşlar sezon başından beri gerekeni yapıyorlar sahada.

Aboubakar belki yarın antrenmanlara başlar. Başlarsa salı günü için konuşacağız.

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