09 Nisan 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şampiyonluk hesabını yaptı!

Yalçın'dan şampiyonluk hesabı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'ta , galibiyeti sonrası takımını, “Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. 9 maçta 22 puan alırsak şampiyon oluruz” diye motive etti. ( haberleri)

'de lider durumda bulunan , ligin bitimine 9 maç kala şampiyonluk hesaplarını yapmaya başladı. karşısında alınan beraberlik ve ardından da deplasmanından puansız dönülmesinin ardından ligin en güçlü ekiplerinden karşısında net bir galibiyet alınması, camiada yüzleri güldürdü. Her maç sonrasında futbolcuların özverili şekilde sahaya çıkma isteğini vurgulayan Teknik Direktör da, karşılaşmanın ardından soyunma odasında oyuncularına gösterdikleri performanstan ötürü teşekkür etti.

İKİLİ AVERAJ BİZDEN YANA

Ardından dün yapılan idman öncesinde oyuncularıyla kısa bir görüşme yapan tecrübeli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı: "İyisiyle kötüsüyle bugüne lider olarak geldik. Önümüzdeki 9 kritik maçımız var. Matematik ortada, bu periyotta 22 puan almamız durumunda mutlu sona ulaşın ve ligi şampiyon olarak tamamlarız. Şu anda en yakın rakibimiz olan F.Bahçe'yi bu sezon 1 kez yenip, 1 kez de berabere kaldığımız için ikili averaj bizden yana. Onlar, kalan tüm maçlarını kazansa ve biz 22 puan alsak bile ligi zirvede kapatırız. Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz, az kaldı biraz daha sabır!" (Fotomaç)
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