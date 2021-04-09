09 Nisan 2021, Cuma
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İKİLİ AVERAJ BİZDEN YANA
Ardından dün yapılan idman öncesinde oyuncularıyla kısa bir görüşme yapan tecrübeli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı: "İyisiyle kötüsüyle bugüne lider olarak geldik. Önümüzdeki 9 kritik maçımız var. Matematik ortada, bu periyotta 22 puan almamız durumunda mutlu sona ulaşın ve ligi şampiyon olarak tamamlarız. Şu anda en yakın rakibimiz olan F.Bahçe'yi bu sezon 1 kez yenip, 1 kez de berabere kaldığımız için ikili averaj bizden yana. Onlar, kalan tüm maçlarını kazansa ve biz 22 puan alsak bile ligi zirvede kapatırız. Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz, az kaldı biraz daha sabır!" (Fotomaç)
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şampiyonluk hesabını yaptı!
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Alanyaspor galibiyeti sonrası takımını, “Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. 9 maçta 22 puan alırsak şampiyon oluruz” diye motive etti. (BJK spor haberleri)
Süper Lig'de lider durumda bulunan Beşiktaş, ligin bitimine 9 maç kala şampiyonluk hesaplarını yapmaya başladı. Fenerbahçe karşısında alınan beraberlik ve ardından da Kasımpaşa deplasmanından puansız dönülmesinin ardından ligin en güçlü ekiplerinden Alanyaspor karşısında net bir galibiyet alınması, camiada yüzleri güldürdü. Her maç sonrasında futbolcuların özverili şekilde sahaya çıkma isteğini vurgulayan Teknik Direktör Sergen Yalçın da, karşılaşmanın ardından soyunma odasında oyuncularına gösterdikleri performanstan ötürü teşekkür etti.
İKİLİ AVERAJ BİZDEN YANA
Ardından dün yapılan idman öncesinde oyuncularıyla kısa bir görüşme yapan tecrübeli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı: "İyisiyle kötüsüyle bugüne lider olarak geldik. Önümüzdeki 9 kritik maçımız var. Matematik ortada, bu periyotta 22 puan almamız durumunda mutlu sona ulaşın ve ligi şampiyon olarak tamamlarız. Şu anda en yakın rakibimiz olan F.Bahçe'yi bu sezon 1 kez yenip, 1 kez de berabere kaldığımız için ikili averaj bizden yana. Onlar, kalan tüm maçlarını kazansa ve biz 22 puan alsak bile ligi zirvede kapatırız. Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz, az kaldı biraz daha sabır!" (Fotomaç)
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