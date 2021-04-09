SORU: 38'lik Atiba bir sezon daha Beşiktaş'ta oynar mı?

ÖMER ÜRÜNDÜL

Benim en önemli özelliklerimden bir tanesi, erken teşhisler yapmaktır. Medyada daha kimse Atiba'yı kabul etmemişken ben hep, 'Beşiktaş'ta görünmeden görev yapan tam bir profesyonel' diye onu methettim. Birkaç sene sonra kıymeti anlaşıldı. Benim için en önemli futbolcu, kendisine bakan, takımı için her şeyini sahada veren kişidir. Atiba da bunu çok iyi başarıyor. Bir yıl daha çok net oynar. Nedeni ise şöyle; ondan 10 yaş küçük oyuncuların arasında dahi Atiba'nın fizik gücünü gösteremeyenler var.