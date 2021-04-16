16 Nisan 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
Beşiktaş-Ankaragücü maçında 2. penaltı kararı! İşte o pozisyon
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş sahasında Ankaragücü'nü ağırladı. Mücadelenin 65. dakikasında Vida'nın Paintsil'e yaptığı müdahale sonrasında Başkent temsilcisi penaltı kazandı. Topun başına geçen Paintsil, topu ağlara gönderdi ve skoru 2-1'e getirdi. İşte o pozisyon...
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında lider Beşiktaş ile Ankaragücü kozlarını paylaştı.
Mücadelenin 65. dakikasında siyah-beyazlılarda Domagoj Vida, Paintsil'e yaptığı müdahale sonrasında hakem Halis Özkahya penaltı kararı verdi.
Topun başına geçen Paintsil meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-1'e getirdi.
İşte o pozisyon:
*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
ANKARAGÜCÜ HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Konyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BİM kaçta açılıyor? BİM ve A101 çalışma saatleri değişti mi? Bakkal ve marketler kaçta açılıyor? | Hafta sonu sokağa çıkma yasağı...
- BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- El Clasico heyecanı! Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga
- Karadeniz'de derbi heyecanı! Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig