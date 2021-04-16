16 Nisan 2021, Cuma

ANKARAGÜCÜ

Beşiktaş-Ankaragücü maçında 2. penaltı kararı! İşte o pozisyon

Beşiktaş-A.Gücü maçında 2. penaltı kararı! İşte o pozisyon
ANKARAGÜCÜ
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Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 Giriş Tarihi: 16.04.2021

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında 'nü ağırladı. Mücadelenin 65. dakikasında 'nın Paintsil'e yaptığı müdahale sonrasında Başkent temsilcisi penaltı kazandı. Topun başına geçen Paintsil, topu ağlara gönderdi ve skoru 2-1'e getirdi. İşte o pozisyon...

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında lider ile kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 65. dakikasında siyah-beyazlılarda , Paintsil'e yaptığı müdahale sonrasında hakem penaltı kararı verdi.

Topun başına geçen Paintsil meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-1'e getirdi.

İşte o pozisyon:

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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