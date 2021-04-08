Beşiktaş'a transferde büyük müjde! Kulübünden açıklama geldi
Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta itibarıyla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda siyah-beyazlıların listesinde bulunan yıldız isimden müjde gibi bir haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Köln ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan gurbetçi oyuncu Salih Özcan için Alman temsilcisinden açıklama geldi.
Bundesliga ekibinin sportif direktörü Horst Helds, Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan 23 yaşındaki oyuncunun geleceğiyle ilgili konuştu.
TEKLİFİ KABUL ETMEDİ!
Heldt, Salih'in yaptıkları teklifi kabul etmediğini söylerken, "Salih Özcan ile sözleşme imzalamamız zor gibi gözüküyor. Yine de görüşüyoruz ve her şey mümkün.
Birkaç nedenden dolayı kolay değil. Salih, gelecek sezon hangi ligde olacağımızı merak ediyor ve şu anda bunun cevabını veremiyoruz. Zamanını değerlendiriyor, onun bekle ve gör taktiğini kabul etmek zorundayız" dedi.
Oyuncunun sözleşmesini uzatmamasına rağmen oynamaya devam edeceğini de kaydeden yönetici, "Saha içinde ben her zaman Salih'e yüzde 100 güvenirim. Bu kulüp için elinden gelen her şeyi yapar" ifadelerini kullandı.
Salih Özcan da geçtiğimiz günlerde, "Beşiktaş'tan bir temas oldu ancak daha fazlasını bilmiyorum. Menajerim bu konuyla ilgileniyor" şeklinde açıklama yapmıştı.
Bu sezon Köln'de toplam 26 maçta görev alan Salih Özcan, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
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