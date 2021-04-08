08 Nisan 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a transferde büyük müjde! Kulübünden açıklama geldi

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta itibarıyla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda siyah-beyazlıların listesinde bulunan yıldız isimden müjde gibi bir haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'a transferde büyük müjde! Kulübünden açıklama geldi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 08.04.2021

Köln ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan gurbetçi oyuncu için Alman temsilcisinden açıklama geldi.

Beşiktaş'a transferde büyük müjde! Kulübünden açıklama geldi

Bundesliga ekibinin sportif direktörü Horst Helds, 'ın transfer gündeminde yer alan 23 yaşındaki oyuncunun geleceğiyle ilgili konuştu.

Beşiktaş'a transferde büyük müjde! Kulübünden açıklama geldi

TEKLİFİ KABUL ETMEDİ!
Heldt, Salih'in yaptıkları teklifi kabul etmediğini söylerken, " ile sözleşme imzalamamız zor gibi gözüküyor. Yine de görüşüyoruz ve her şey mümkün.

Beşiktaş'a transferde büyük müjde! Kulübünden açıklama geldi

Birkaç nedenden dolayı kolay değil. Salih, gelecek sezon hangi ligde olacağımızı merak ediyor ve şu anda bunun cevabını veremiyoruz. Zamanını değerlendiriyor, onun bekle ve gör taktiğini kabul etmek zorundayız" dedi.

Beşiktaş'a transferde büyük müjde! Kulübünden açıklama geldi

Oyuncunun sözleşmesini uzatmamasına rağmen oynamaya devam edeceğini de kaydeden yönetici, "Saha içinde ben her zaman Salih'e yüzde 100 güvenirim. Bu kulüp için elinden gelen her şeyi yapar" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'a transferde büyük müjde! Kulübünden açıklama geldi

da geçtiğimiz günlerde, "'tan bir temas oldu ancak daha fazlasını bilmiyorum. Menajerim bu konuyla ilgileniyor" şeklinde açıklama yapmıştı.

Beşiktaş'a transferde büyük müjde! Kulübünden açıklama geldi

Bu sezon Köln'de toplam 26 maçta görev alan , 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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