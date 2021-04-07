Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz'ün son corona virüsü testi negatif

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası itibarıyla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, 15 gol kaydederek takımının bu başarısında büyük pay sahibi olmuştu. Kamerunlu golcü için flaş bir transfer iddiası atıldı ve Premier Lig ekibinin devrede olduğu yazıldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)