07 Nisan 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz'ün son corona virüsü testi negatif
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta son corona virüsü testleri negatif çıkan Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz, Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosuna dahil edildi.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Beşiktaş'a müjdeli haber geldi.
Siyah-beyazlılarda corona virüsüne yakalanan Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz'ün son Covid-19 testleri negatif çıktı. İki oyuncu saat 19.00'da başlayacak Alanyaspor maçının kadrosuna dahil edildi.
Cenk ve Dorukhan, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde Akdeniz ekibiyle oynanacak mücadelede forma giyebilecek.
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