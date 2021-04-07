07 Nisan 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz'ün son corona virüsü testi negatif

Beşiktaş'a müjdeli haber! İki yıldız kadroya alındı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 Giriş Tarihi: 07.04.2021

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta son corona virüsü testleri negatif çıkan ve , maçının kadrosuna dahil edildi.

'in 33. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede 'u konuk edecek 'a müjdeli haber geldi.

Siyah-beyazlılarda corona virüsüne yakalanan ve 'ün son Covid-19 testleri negatif çıktı. İki oyuncu saat 19.00'da başlayacak maçının kadrosuna dahil edildi.

Cenk ve Dorukhan, teknik direktör 'ın görev vermesi halinde ekibiyle oynanacak mücadelede forma giyebilecek.

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