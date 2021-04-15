Son dakika spor haberleri: Transferi açıkladılar! Beşiktaş'a dev golcü
Bu sezon golcü oyuncuları Aboubakar ve Cyle Larin'den maksimum verim alan Beşiktaş, devre arasında Cenk Tosun'u kiralayarak buradaki alternatifini çoğaltmıştı. Siyah-beyazlılarda milli yıldızın uzun sürecek sakatlığı ve Kanadalı golcünün de iyi bir teklif gelmesi halinde transferine sıcak bakılması üzerine forvete takviye yapılmasına kadar verildi. Bu doğrultuda Kara Kartal aradığı golcüyü buldu. İşte o isim... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlı takımda Cenk Tosun'un uzun süreli sakatlığı moralleri bozdu. Kanadalı golcüsü Cyle Larin'e de iyi bir teklif gelmesi halinde satışına sıcak bakan yönetim, alternatif arayışına girdi.
Fotomaç'ın dış basındand derlediği habere göre; siyah-beyazlılar, Dnipro-1 takımının 23 yaşındaki golcüsü Artem Dovbyk ile yakından ilgileniyor.
Haberlerde, Shakhtar Donetsk ile Dinamo Kiev'in de listesinde bulunan genç santrforu Belçika'dan bazı kulüplerin de takip ettiği bildirildi.
ARTEM DOVBYK KİMDİR?
Dnipro-1 ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek Artem Dovbyk, kariyerine Dnipro altyapısında başladı. Zaria Balti, Midtjylland ve Sönderjyske deneyimleri bulunan Ukraynalı oyuncu, sezon başında Dnipro-1 takımına transfer oldu. 1.89 boyundaki golcü isim, bu sezon çıktığı 23 karşılaşmada 9 gol atarken 1 de asist yaptı.
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