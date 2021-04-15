15 Nisan 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Transferi açıkladılar! Beşiktaş'a dev golcü

Bu sezon golcü oyuncuları Aboubakar ve Cyle Larin'den maksimum verim alan Beşiktaş, devre arasında Cenk Tosun'u kiralayarak buradaki alternatifini çoğaltmıştı. Siyah-beyazlılarda milli yıldızın uzun sürecek sakatlığı ve Kanadalı golcünün de iyi bir teklif gelmesi halinde transferine sıcak bakılması üzerine forvete takviye yapılmasına kadar verildi. Bu doğrultuda Kara Kartal aradığı golcüyü buldu. İşte o isim... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Transferi açıkladılar! Beşiktaş'a dev golcü
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.04.2021

'de lider konumda bulunan , bir yandan şampiyonluğa odaklanırken diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika spor haberleri: Transferi açıkladılar! Beşiktaş'a dev golcü

Siyah-beyazlı takımda 'un uzun süreli sakatlığı moralleri bozdu. Kanadalı golcüsü 'e de iyi bir teklif gelmesi halinde satışına sıcak bakan yönetim, alternatif arayışına girdi.

Son dakika spor haberleri: Transferi açıkladılar! Beşiktaş'a dev golcü

Forvet mevkisi için çalışmalarına devam eden , aradığı ismi 'da buldu.

Son dakika spor haberleri: Transferi açıkladılar! Beşiktaş'a dev golcü

Fotomaç'ın dış basındand derlediği habere göre; siyah-beyazlılar, Dnipro-1 takımının 23 yaşındaki golcüsü ile yakından ilgileniyor.

Son dakika spor haberleri: Transferi açıkladılar! Beşiktaş'a dev golcü

Haberlerde, ile 'in de listesinde bulunan genç santrforu Belçika'dan bazı kulüplerin de takip ettiği bildirildi.

Son dakika spor haberleri: Transferi açıkladılar! Beşiktaş'a dev golcü

ARTEM DOVBYK KİMDİR?

Dnipro-1 ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek , kariyerine Dnipro altyapısında başladı. Zaria Balti, Midtjylland ve Sönderjyske deneyimleri bulunan Ukraynalı oyuncu, sezon başında Dnipro-1 takımına transfer oldu. 1.89 boyundaki golcü isim, bu sezon çıktığı 23 karşılaşmada 9 gol atarken 1 de asist yaptı.

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