Son dakika spor haberleri: Transferi açıkladılar! Beşiktaş'a dev golcü

Bu sezon golcü oyuncuları Aboubakar ve Cyle Larin'den maksimum verim alan Beşiktaş, devre arasında Cenk Tosun'u kiralayarak buradaki alternatifini çoğaltmıştı. Siyah-beyazlılarda milli yıldızın uzun sürecek sakatlığı ve Kanadalı golcünün de iyi bir teklif gelmesi halinde transferine sıcak bakılması üzerine forvete takviye yapılmasına kadar verildi. Bu doğrultuda Kara Kartal aradığı golcüyü buldu. İşte o isim... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'de lider konumda bulunan Beşiktaş, bir yandan şampiyonluğa odaklanırken diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlı takımda Cenk Tosun'un uzun süreli sakatlığı moralleri bozdu. Kanadalı golcüsü Cyle Larin'e de iyi bir teklif gelmesi halinde satışına sıcak bakan yönetim, alternatif arayışına girdi.

Forvet mevkisi için çalışmalarına devam eden Beşiktaş, aradığı ismi Ukrayna'da buldu.

Fotomaç'ın dış basındand derlediği habere göre; siyah-beyazlılar, Dnipro-1 takımının 23 yaşındaki golcüsü Artem Dovbyk ile yakından ilgileniyor.