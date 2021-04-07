07 Nisan 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Alanya maçının VAR hakemi belli oldu!

Beşiktaş - Alanya maçının VAR hakemi belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 07.04.2021

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak - Alanyaspor maçının VAR hakemi Koray Gençerler oldu. AVAR’da ise Serkan Ok yer alacak. | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Ümit Öztürk'ün yöneteceği mücadelenin VAR hakemi Koray Gençerler olurken, AVAR'da ise Serkan Ok'un görev yapacağı açıklandı.

Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

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