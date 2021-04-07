07 Nisan 2021, Çarşamba
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Beşiktaş - Alanya maçının VAR hakemi belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Beşiktaş - Alanyaspor maçının VAR hakemi Koray Gençerler oldu. AVAR’da ise Serkan Ok yer alacak. | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Ümit Öztürk'ün yöneteceği mücadelenin VAR hakemi Koray Gençerler olurken, AVAR'da ise Serkan Ok'un görev yapacağı açıklandı.
Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.
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