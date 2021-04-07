07 Nisan 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın'ın hataya tahammülü yok! İşte Beşiktaş Alanyaspor maçı muhtemel 11'leri...

Kartal yeni seri peşinde! İşte Yalçın'ın Alanya maçı 11'i...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.04.2021

'in 33. haftasında Beşiktaş evinde Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Son olarak Kasımpaşa deplasmanından eli boş dönen siyah beyazlılarda teknik direktör , bu maçı kayıpsız atlatmak istiyor. İşte Beşiktaş - Alanyaspor maçı muhtemel 11'leri... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında bugün Alanyaspor'u konuk ediyor. Ligde son 2 maçta Fenerbahçe ile berabere kalıp, Kasımpaşa'da mağlup olan siyah-beyazlılar, zirve yarışındaki rakiplerinin de puan kayıplarıyla liderliği kaptırmadı. 1 maçı eksik olmasına karşın F.Bahçe'nin 2, G.Saray'ın da 3 puan önünde bulunan 'ın ekibi, ligin ilk yarısında mağlup olduğu rakibini yenerek hem rövanşı almak istiyor hem de ligde 2 maç sonra 3 puanı hanesine yazdırmanın peşinde.

İSTEĞİNİZİ GÖSTERİN

Teknik direktör Sergen Yalçın maç öncesinde oyuncularıyla yaptığı son toplantıda, "Ligin sonuna yaklaştıkça maçların zor geçeceğini biliyorduk. Son iki maçta beklenmedik puanlar kaybettik. Ama artık puan kaybına tahammülümüz yok. Yeni bir seriye başlamanın ve farkımızı göstermenin tam zamanı. Alanyaspor'u yenerek aradaki farkı açmaya mecburuz. Ben size, camiamız da bize güveniyor. Sizlere güvenim tam, sahaya çıkın ve şampiyonluğu ne kadar istediğinizi gösterin ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş UEFA'nın gelir cezası sebebiyle CAS'a gitti! İşte yapılan KAP açıklaması...

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: ERSIN ROSIER WELINTON VIDA RIDVAN JOSEF GHEZZAL ATIBA MENSAH GÖKHAN LARIN (CENK)

ALANYASPOR: MARAFONA JUANFRAN FATIH MOUBANDJE TAYFUR SIOPIS BERKAN KADZIOR SALIH DAVIDSON

CENK&DORUKHAN 'NEGATİF' BEKLİYOR

Beşiktaş'ta gözler Covid 19 testleri pozitif çıktığı için Kasımpaşa maçında forma giyemeyen ve Dorukhan Toköz'de. Karantina süreci dün itibariyle dolan ve bugün teste girecek olan 2 futbolcunun durumu bu sabah belli olacak. Her iki futbolcu da bu sabah yapılacak olan test sonuçlarının negatif çıkması durumunda Alanyaspor karşısında sahaya çıkabilecek.

GHEZZAL DÖNDÜ

Sarı kart cezalısı olduğu için Kasımpaşa maçında görev yapamayan Rachid Ghezzal, cezası sona erdiği için bugünkü mücadelede forma giyebilecek. Milli maçta sakatlanın genç oyuncu Hasic de sezonu kapattığı için bu maçta forma giyemeyecek.

4 KARTAL SINIRDA

Beşiktaş'ta bugün oynanacak maç öncesi 4 futbolcu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. ÜÇER sarı kartı bulunan Necip, Rosier, Larin ve Josef de Souza, Alanyaspor maçında kart görmeleri halinde BB Erzurumspor maçında cezalı duruma düşecek. (Fotomaç)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Vida Kartal'da dalya diyecek! Vida Kartal'da dalya diyecek!
Mandzukic'ten iyi haber! Sezon sonu... Mandzukic'ten iyi haber! Sezon sonu...
Beşiktaş'ın vazgeçilmezi Aboubakar! Beşiktaş'ın vazgeçilmezi Aboubakar!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör