06 Nisan 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş UEFA'nın gelir cezası sebebiyle CAS'a gitti! İşte yapılan KAP açıklaması...

UEFA gelirlere el koyulacağını açıklamıştı! Beşiktaş CAS'a başvurdu
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 Giriş Tarihi: 06.04.2021

, tarafından gelirlerinin %15'ine el koyulması cezası aldığı sebebiyle 'a başvurduğunu duyurdu. Siyah beyazlı kulüp, KAP açıklamasında bulundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

, vadesi geçmiş borçları gerekçesiyle 'a 2021-22 sezonunda 'dan elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el koyma cezası vermişti. Ancak siyah-beyazlı kulübün verilen karar için 'a başvuru yapabileceği belirtilmişti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada yasal süreç içinde CAS'a başvurulduğu ifade edildi.

Beşiktaş Kulübü'nden KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"24.03.2021 tarihinde yapılan açıklamamızda, tebliğ edilen kararın henüz kesinleşmediği, CAS'a gitme hakkımızın bulunduğu ve konuya ilişkin değerlendirmelerimizin sürmekte olduğu bildirilmiştir. Bu çerçevede 'deki – CAS (Spor Tahkim Mahkemesi) nezdinde gerekli itirazlarımız yasal süresi içerisinde yapılmıştır."

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