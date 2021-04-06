06 Nisan 2021, Salı
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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Deulofeu’ya veto! Sebebi ise...
Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, önerilen Gerard Deulofeu'yu ise veto etti. İşte sebebi... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta tüm gözler şampiyonluk yarışısın çevrilirken, bir yandan da yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın önüne son olarak getirilen ismin Udinese'de forma giyen İspanyol oyuncu Gerard Deulofeu olduğu öğrenildi. Ancak tecrübeli çalıştırıcının bu sezon hem ayak bileğinden sakatlanan, hem de dizinden ayrı bir sakatlık yaşayan Deulofeu'yu bu nedenle geri çevirdiği öğrenildi. 27 yaşındaki solak yıldız hem sol, hem sağ kanatta görev yaparken, zaman zaman da forvette forma giyiyor.
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