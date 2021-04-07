07 Nisan 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor! İşte ilk 11'ler...

Beşiktaş'ın 11'i belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 Giriş Tarihi: 07.04.2021

Spor Toto 'de heyecan 33. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Şampiyonluğun en büyük adayı olan lider , evinde 'u konuk ediyor. Bu zorlu karşılaşma öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Spor Toto 'de 33. hafta heyecanı devam ediyor. Şampiyonluğun en büyük adayı konumunda olan lider , sahasında 'u konuk edecek.

Ligin son iki haftasında ilk olarak ile berabere kalan ardından deplasmanda 'ya mağlup olan Beşiktaş, kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Son olarak Gençlerbirliğine yenilen Alanyaspor ise üst sıralara tırmanmak için galibiyet peşinde.

Bu zorlu 90 dakika öncesi Beşiktaş'ın 11'i belli oldu...

İLK 11'LER

Beşiktaş: , , , , N'Sakala, , , , , , Cenk Tosun.

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Ceyhun, Berkan, Salih, Davidson, Bareiro, Babacar

4 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta maçı öncesi 4 futbolcu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Cyle Larin ve Josef de Souza, mücadelede kart görmeleri halinde 34. haftada oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında cezalı duruma düşecek.

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