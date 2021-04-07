Spor Toto Süper Lig'de heyecan 33. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Şampiyonluğun en büyük adayı olan lider Beşiktaş, evinde Alanyaspor'u konuk ediyor. Bu zorlu karşılaşma öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta heyecanı devam ediyor. Şampiyonluğun en büyük adayı konumunda olan lider Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.

Ligin son iki haftasında ilk olarak Fenerbahçe ile berabere kalan ardından deplasmanda Kasımpaşa'ya mağlup olan Beşiktaş, kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Son olarak Gençlerbirliğine yenilen Alanyaspor ise üst sıralara tırmanmak için galibiyet peşinde.

Bu zorlu 90 dakika öncesi Beşiktaş'ın 11'i belli oldu...

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Cenk Tosun.

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Ceyhun, Berkan, Salih, Davidson, Bareiro, Babacar

4 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Erzurumspor maçı öncesi 4 futbolcu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Cyle Larin ve Josef de Souza, mücadelede kart görmeleri halinde 34. haftada oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında cezalı duruma düşecek.

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