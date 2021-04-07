07 Nisan 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Domagoj Vida etkisi! Siyah beyazlı formayla 100'üncü maç...

Vida Kartal'da dalya diyecek!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 07.04.2021

Beşiktaş'ın yıldız stoperi Domagoj , karşısında forma giymesi halinde siyah beyazlı forma ile 'de 100'üncü maçına çıkmış olacak. Daha önce 99 lig maçına çıkan Hırvat oyuncu, bu karşılaşmaların 61'inde sahadan galibiyetle ayrıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Domagoj , Aytemiz maçında görev yapması halinde siyahbeyazlı forma ile 100'üncü lig maçına çıkarak dalya diyecek. Beşiktaş'ın şampiyonluk mücadelesi verdiği bu sezon ise Vida'nın siyah-beyazlı formadan en fazla uzak kaldığı dönem (6 maç) olarak kayıtlara geçti. Hırvat futbolcu oynadığı maçlarda 4 gol atmayı da başardı. Beşiktaş'ta 99 lig maçında oynayan Vida, bu maçların 61'inde sahadan galibiyetle ayrıldı. Savunmada görev yapmasına rağmen attığı sürpriz gollerle de dikkati çeken Vida, en fazla gol sevincini F.Bahçe karşısında yaşadı. Ligde geride bıraktığı 99 maçta 13 gol kaydeden Vida, 8 farklı takıma gol atarken, F.Bahçe filelerini 3 kez sarstı.

HIRVAT YILDIZ 3 HOCAYLA ÇALIŞTI

Beşiktaş'a döneminde imza atan Domagoj Vida, siyah-beyazlı takımdaki kariyerinde 3 farklı teknik adamla görev yaptı. döneminde de takımın değişmez isimleri arasında yer alan deneyimli futbolcu, 'ın da gözde futbolcuları arasında yerini aldı.

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DÜNYA KUPASI'NDA FİNAL OYNADI

Beşiktaş'takı performansıyla 'ndaki yerini korumaya devam eden Vida, 'da düzenlenen 'nda ülkesiyle finale çıktı. 'nın şampiyon olduğu turnuvanın finalinde de görev yapan tecrübeli futbolcu, takımının 4-2 yenilerek 'nda ikinci olmasını engelleyemedi.

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