Beşiktaş'ın yıldız stoperi Domagoj Vida, Alanyaspor karşısında forma giymesi halinde siyah beyazlı forma ile Süper Lig'de 100'üncü maçına çıkmış olacak. Daha önce 99 lig maçına çıkan Hırvat oyuncu, bu karşılaşmaların 61'inde sahadan galibiyetle ayrıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida, Aytemiz Alanyaspor maçında görev yapması halinde siyahbeyazlı forma ile 100'üncü lig maçına çıkarak dalya diyecek. Beşiktaş'ın şampiyonluk mücadelesi verdiği bu sezon ise Vida'nın siyah-beyazlı formadan en fazla uzak kaldığı dönem (6 maç) olarak kayıtlara geçti. Hırvat futbolcu oynadığı maçlarda 4 gol atmayı da başardı. Beşiktaş'ta 99 lig maçında oynayan Vida, bu maçların 61'inde sahadan galibiyetle ayrıldı. Savunmada görev yapmasına rağmen attığı sürpriz gollerle de dikkati çeken Vida, en fazla gol sevincini F.Bahçe karşısında yaşadı. Ligde geride bıraktığı 99 maçta 13 gol kaydeden Vida, 8 farklı takıma gol atarken, F.Bahçe filelerini 3 kez sarstı.



HIRVAT YILDIZ 3 HOCAYLA ÇALIŞTI



Beşiktaş'a Şenol Güneş döneminde imza atan Domagoj Vida, siyah-beyazlı takımdaki kariyerinde 3 farklı teknik adamla görev yaptı. Abdullah Avcı döneminde de takımın değişmez isimleri arasında yer alan deneyimli futbolcu, Sergen Yalçın'ın da gözde futbolcuları arasında yerini aldı.

DÜNYA KUPASI'NDA FİNAL OYNADI



Beşiktaş'takı performansıyla Hırvat Milli Takımı'ndaki yerini korumaya devam eden Vida, Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesiyle finale çıktı. Fransa'nın şampiyon olduğu turnuvanın finalinde de görev yapan tecrübeli futbolcu, takımının 4-2 yenilerek Dünya Kupası'nda ikinci olmasını engelleyemedi.

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