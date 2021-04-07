Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Domagoj Vida etkisi! Siyah beyazlı formayla 100'üncü maç...
Beşiktaş'ın yıldız stoperi Domagoj Vida, Alanyaspor karşısında forma giymesi halinde siyah beyazlı forma ile Süper Lig'de 100'üncü maçına çıkmış olacak. Daha önce 99 lig maçına çıkan Hırvat oyuncu, bu karşılaşmaların 61'inde sahadan galibiyetle ayrıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida, Aytemiz Alanyaspor maçında görev yapması halinde siyahbeyazlı forma ile 100'üncü lig maçına çıkarak dalya diyecek. Beşiktaş'ın şampiyonluk mücadelesi verdiği bu sezon ise Vida'nın siyah-beyazlı formadan en fazla uzak kaldığı dönem (6 maç) olarak kayıtlara geçti. Hırvat futbolcu oynadığı maçlarda 4 gol atmayı da başardı. Beşiktaş'ta 99 lig maçında oynayan Vida, bu maçların 61'inde sahadan galibiyetle ayrıldı. Savunmada görev yapmasına rağmen attığı sürpriz gollerle de dikkati çeken Vida, en fazla gol sevincini F.Bahçe karşısında yaşadı. Ligde geride bıraktığı 99 maçta 13 gol kaydeden Vida, 8 farklı takıma gol atarken, F.Bahçe filelerini 3 kez sarstı.
HIRVAT YILDIZ 3 HOCAYLA ÇALIŞTI
Beşiktaş'a Şenol Güneş döneminde imza atan Domagoj Vida, siyah-beyazlı takımdaki kariyerinde 3 farklı teknik adamla görev yaptı. Abdullah Avcı döneminde de takımın değişmez isimleri arasında yer alan deneyimli futbolcu, Sergen Yalçın'ın da gözde futbolcuları arasında yerini aldı.
DÜNYA KUPASI'NDA FİNAL OYNADI
Beşiktaş'takı performansıyla Hırvat Milli Takımı'ndaki yerini korumaya devam eden Vida, Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesiyle finale çıktı. Fransa'nın şampiyon olduğu turnuvanın finalinde de görev yapan tecrübeli futbolcu, takımının 4-2 yenilerek Dünya Kupası'nda ikinci olmasını engelleyemedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- 7 Nisan dolar, euro, sterlin fiyatları! 1 dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? (lira) | Güncel döviz fiyatları...
- Son dakika corona virüsü haberleri: Sinovac aşısının bağışıklık oranı ne? Açıklandı...
- Fatih Karagümrük - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- 6 Nisan dolar, euro, sterlin fiyatları! 1 dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? (lira) | Güncel döviz fiyatları...
- Gram altın düştü mü? Çeyrek altın ne kadar oldu? 6 Nisan Kapalıçarşı altın fiyatları!
- Fenerbahçe - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig