07 Nisan 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ile adı geçen Mario Mandzukic sezon sonunda boşa çıkıyor!

Mandzukic'ten iyi haber! Sezon sonu...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 Giriş Tarihi: 07.04.2021

'ın transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak bir türlü anlaşma sağlayamadığı , İtalya Serie A'nın yolunu tutmuştu. forması giyen Hırvat oyuncu, sezon sonunda boşa çıkacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'ta transfer döneminde gündeme gelen Mandzukic, son anda 'ın devreye girmesiyle birlikte ekibine transfer olmuştu. da Hırvat golcüyü istediklerini dile getirmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. basınının haberine göre Milan, Mandzukic ile yeni sözleşme imzalamayacak ve tecrübeli golcü sezon sonunda serbest kalacak. Menajerinin, kendisini isteyen takımların kapısını çalmaya başlayacağı ifade edildi.

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