Beşiktaş'ın transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak bir türlü anlaşma sağlayamadığı Mario Mandzukic, İtalya Serie A'nın yolunu tutmuştu. Milan forması giyen Hırvat oyuncu, sezon sonunda boşa çıkacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş'ta transfer döneminde gündeme gelen Mandzukic, son anda Milan'ın devreye girmesiyle birlikte İtalyan ekibine transfer olmuştu. Sergen Yalçın da Hırvat golcüyü istediklerini dile getirmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. İtalyan basınının haberine göre Milan, Mandzukic ile yeni sözleşme imzalamayacak ve tecrübeli golcü sezon sonunda serbest kalacak. Menajerinin, kendisini isteyen takımların kapısını çalmaya başlayacağı ifade edildi.

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