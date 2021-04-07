Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olduğu maçta en çok aradığı isim golcüsü Vincent Aboubakar oldu. Yıldız forvetin Alanyaspor maçının ardından oynanacak olan Erzurumspor mücadelesinde sahada olması için tüm imkanlar seferber edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Sergen Yalçın Kamerunlu forvet bir an evvel takıma katılması için sağlık ekibiyle özel görüşme gerçekleştirdi. Yalçın, deplasmandaki Erzurum maçı için ise sağlık ekibine adeta ultimatom verdi. "Gerekirse risk alalım" ifadelerini kullanan genç teknik adam, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bu son virajda Aboubakar'ın bir an evvel takıma katılmasını istedi.

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