07 Nisan 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş için varsa yoksa Aboubakar! İşte dönüş tarihi...

Beşiktaş'ın vazgeçilmezi Aboubakar!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 07.04.2021

'ın 'ya 1-0 mağlup olduğu maçta en çok aradığı isim golcüsü oldu. Yıldız forvetin maçının ardından oynanacak olan mücadelesinde sahada olması için tüm imkanlar seferber edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Kamerunlu forvet bir an evvel takıma katılması için sağlık ekibiyle özel görüşme gerçekleştirdi. Yalçın, deplasmandaki maçı için ise sağlık ekibine adeta ultimatom verdi. "Gerekirse risk alalım" ifadelerini kullanan genç teknik adam, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bu son virajda 'ın bir an evvel takıma katılmasını istedi.

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