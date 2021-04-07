07 Nisan 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Alanyaspor maçında siyah beyazlılar penaltı bekledi! İşte o pozisyon...
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, evinde Alanyaspor'u ağırladı. Mücadelenin 24. dakikasında siyah beyazlılarda Cenk Tosun ceza sahası içinde yerde kaldı. Beşiktaşlı futbolcular penaltı itirazlarında bulundu. İşte o pozisyon... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelirken, maçın 24. dakikasında penaltı bekledi.
Cenk Tosun, Alanyasporlu 2 futbolcu arasına girmesinin ardından yerde kaldı ve maçın hakemi Ümit Öztürk devam kararı aldı.
İŞTE O ANLAR
(Fotoğraflar: beIN Sports)
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