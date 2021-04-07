07 Nisan 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Alanyaspor maçında siyah beyazlılar penaltı bekledi! İşte o pozisyon...

Beşiktaş penaltı bekledi! İşte o pozisyon...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 Giriş Tarihi: 07.04.2021

Spor Toto 'in 33. haftasında , evinde 'u ağırladı. Mücadelenin 24. dakikasında siyah beyazlılarda ceza sahası içinde yerde kaldı. Beşiktaşlı futbolcular penaltı itirazlarında bulundu. İşte o pozisyon... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

, 'in 33. haftasında ile karşı karşıya gelirken, maçın 24. dakikasında penaltı bekledi.

, Alanyasporlu 2 futbolcu arasına girmesinin ardından yerde kaldı ve maçın hakemi devam kararı aldı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Alanyaspor karşısında direkleri geçemedi! 23 dakikada tam...

İŞTE O ANLAR


(Fotoğraflar: beIN Sports)

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