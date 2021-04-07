Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, evinde Alanyaspor'u konuk etti. Şampiyonluk yarışını lider götüren siyah beyazlılar, güçlü rakibi karşısında hata yapmadı ve 3-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, evinde Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar, 11. dakikada Cenk Tosun, 58. dakikada Ghezzal ve 85. dakikada N'Koudou'nun golleriyle maçı 3-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla Kartal, zirve yarışında puanını 67'ye yükselterek ikinci Fenerbahçe ile puan farkını 5'e çıkardı.

JOSEF DE SOUZA CEZALI!

Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta Josef de Souza cezalı duruma düştü. Brezilyalı futbolcu, karşılaşmanın 74. dakikasında rakibine yaptığı hareket sonrasında sarı kartla cezalandırılırken, hafta sonunda oynanacak olan BB Erzurumspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Bu sezon 10. haftadaki Fenerbahçe derbisinde, 17. haftadaki Çaykur Rizespor mücadelesinde ve 25. haftadaki Gençlerbirliği mücadelesinde sarı kart gören ve sınırda olan Josef, Alanyaspor önünde de sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

CENK GOLLE DÖNDÜ!

Beşiktaş'ta 1197 gün sonra Vodafone Park'a çıkan Cenk Tosun, golle döndü. Son olarak 28 Aralık 2017 tarihinde Türkiye Kupası'nda Osmanlıspor ile oynanan mücadelede bu sahada boy gösteren ve 1 de gol atan Cenk Tosun, Vodafone Park'ta 3 yıl 3 ay 10 gün sonra çıktığı ilk maçta yine fileleri havalandırdı. Devre arasında siyah-beyazlı takıma gelen golcü oyuncu, Gençlerbirliği deplasmanında oyuna sonradan girmesine karşın 2 gol atmıştı. Cenk, Vodafone Park'ta Alanyaspor karşısında attığı golle 2. maçında 3. golüne ulaşırken, Vodafone Park'ta da 1197 gün sonra 'Tosun Paşa' müziğini çaldırdı. Karşılaşmanın 11. dakikasında kazanılan korner atışında Ghezzal'ın ortasında Atiba'nın kafayla indirdiği topu iyi takip eden Cenk, bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara göndermeyi başardı. Yıldız golcü, 71. dakikada kenara gelerek yerini N'Koudou'ya bıraktı.

GHEZZAL HASIC'İ UNUTMADI!

Beşiktaş, 58. dakikada Ghezzal'ın golüyle skoru 2-0'a taşırken, futbolcular Ajdin Hasic'i unutmadı. Bosna Hersek U21 Takımı'nın Karadağ ile 29 Mart tarihinde oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve sol diz ön çapraz bağ ve menüsküs yaralanması yaşayan genç futbolcu, bıçak altına yatmıştı. Siyah-beyazlı futbolcular, Rachid Ghezzal'ın attığı gol sonrasında, sezonu kapatan genç futbolcunun formasını tribünlere göstererek sevindi ve golü Hasic'e armağan etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada Larin'in pasında topla buluşan Ghezzal'ın ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan yaptığı plase vuruş direkten döndü.



11. dakikada Ghezzal'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Atiba, kafayla topu arka tarafa yolladı. Kale ağzına hareketlenen Cenk Tosun, tek vuruşla takımını öne geçiren golü attı. 1-0



17. dakikada rakibin hatalı pasında orta sahadan gelen meşin yuvarlağı önünde bulan Cenk Tosun'un, topla bir süre kat ettikten sonra ceza alanına girer girmez hafif sol çaprazdan çektiği şut üst direkten oyun alanına döndü.



18. dakikada sol kanatta Davidson, pasını ceza sahası sağ tarafındaki Juanfran'a aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Juanfran'ın vuruşunu Ersin ayaklarıyla çeldi.



23. dakikada sol kanattan Ghezzal'ın kullandığı serbest atışta ceza sahasında topa iyi yükselen Welinton'un kafa vuruşu direkten döndü.



41. dakikada sağ Kanattan Juanfran'ın ceza sahasına ortasında Bareiro'un altıpas önünde kayarak yaptığı vuruş direğin hemen yanından auta gitti.

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