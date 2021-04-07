07 Nisan 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş 3 - 0 Alanyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Kartal'dan net galibiyet! Koltuğu garantiye aldı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 Giriş Tarihi: 07.04.2021

'in 33. haftasında , evinde 'u konuk etti. Şampiyonluk yarışını lider götüren siyah beyazlılar, güçlü rakibi karşısında hata yapmadı ve 3-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'in 33. haftasında , evinde ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar, 11. dakikada , 58. dakikada ve 85. dakikada N'Koudou'nun golleriyle maçı 3-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla , zirve yarışında puanını 67'ye yükselterek ikinci ile puan farkını 5'e çıkardı.

JOSEF DE SOUZA CEZALI!

'in 33. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta cezalı duruma düştü. Brezilyalı futbolcu, karşılaşmanın 74. dakikasında rakibine yaptığı hareket sonrasında sarı kartla cezalandırılırken, hafta sonunda oynanacak olan mücadelesinde forma giyemeyecek. Bu sezon 10. haftadaki Fenerbahçe derbisinde, 17. haftadaki mücadelesinde ve 25. haftadaki mücadelesinde sarı kart gören ve sınırda olan Josef, Alanyaspor önünde de sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

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CENK GOLLE DÖNDÜ!

Beşiktaş'ta 1197 gün sonra 'a çıkan Cenk Tosun, golle döndü. Son olarak 28 Aralık 2017 tarihinde 'nda ile oynanan mücadelede bu sahada boy gösteren ve 1 de gol atan Cenk Tosun, Vodafone Park'ta 3 yıl 3 ay 10 gün sonra çıktığı ilk maçta yine fileleri havalandırdı. Devre arasında siyah-beyazlı takıma gelen golcü oyuncu, Gençlerbirliği deplasmanında oyuna sonradan girmesine karşın 2 gol atmıştı. Cenk, Vodafone Park'ta Alanyaspor karşısında attığı golle 2. maçında 3. golüne ulaşırken, Vodafone Park'ta da 1197 gün sonra 'Tosun Paşa' müziğini çaldırdı. Karşılaşmanın 11. dakikasında kazanılan korner atışında Ghezzal'ın ortasında 'nın kafayla indirdiği topu iyi takip eden Cenk, bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara göndermeyi başardı. Yıldız golcü, 71. dakikada kenara gelerek yerini N'Koudou'ya bıraktı.

GHEZZAL HASIC'İ UNUTMADI!

Beşiktaş, 58. dakikada Ghezzal'ın golüyle skoru 2-0'a taşırken, futbolcular Ajdin Hasic'i unutmadı. Bosna Hersek U21 Takımı'nın Karadağ ile 29 Mart tarihinde oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve sol diz ön çapraz bağ ve menüsküs yaralanması yaşayan genç futbolcu, bıçak altına yatmıştı. Siyah-beyazlı futbolcular, Rachid Ghezzal'ın attığı gol sonrasında, sezonu kapatan genç futbolcunun formasını tribünlere göstererek sevindi ve golü Hasic'e armağan etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada 'in pasında topla buluşan Ghezzal'ın ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan yaptığı plase vuruş direkten döndü.

11. dakikada Ghezzal'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Atiba, kafayla topu arka tarafa yolladı. Kale ağzına hareketlenen Cenk Tosun, tek vuruşla takımını öne geçiren golü attı. 1-0

17. dakikada rakibin hatalı pasında orta sahadan gelen meşin yuvarlağı önünde bulan Cenk Tosun'un, topla bir süre kat ettikten sonra ceza alanına girer girmez hafif sol çaprazdan çektiği şut üst direkten oyun alanına döndü.

18. dakikada sol kanatta , pasını ceza sahası sağ tarafındaki Juanfran'a aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Juanfran'ın vuruşunu ayaklarıyla çeldi.

23. dakikada sol kanattan Ghezzal'ın kullandığı serbest atışta ceza sahasında topa iyi yükselen 'un kafa vuruşu direkten döndü.

41. dakikada sağ Kanattan Juanfran'ın ceza sahasına ortasında 'un altıpas önünde kayarak yaptığı vuruş direğin hemen yanından auta gitti.

Detaylar birazdan...

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