30 Mart 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan Daniel O’Shaughnessy harekatı! Savunmaya duvar örülecek

Gelecek sezon stoper bölgesini güçlendirmek isteyen Beşiktaş, çalışmalara erken başladı. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, izlediği Ukrayna-Finlandiya maçında Finli stoper için scout ekibinden rapor istedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan Daniel O’Shaughnessy harekatı! Savunmaya duvar örülecek
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 Giriş Tarihi: 30.03.2021

Şampiyonluk yarışında zirvede yer alan , bir yandan sezon sonunda mutlu sona ulaşmayı hedeflerken, diğer yandan da yeni sezon transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan Daniel O’Shaughnessy harekatı! Savunmaya duvar örülecek

Önümüzdeki sene özellikle savunma bölgesini güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar sol stoper rotasyonu için 'da forma giyen Seyfettin ile prensip anlaşmasına varırken, 'ta teknik direktör 'ın gözüne milli maçlar sırasında sürpriz bir ismin daha çarptığı öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan Daniel O’Shaughnessy harekatı! Savunmaya duvar örülecek

Fotomaç'ın haberine göre; Yalçın, 'nın sahasında ile 1-1 berabere kaldığı maçta konuk ekibin stoperi Daniel O'Shaughnessy'yi beğendi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan Daniel O’Shaughnessy harekatı! Savunmaya duvar örülecek

26 yaşındaki yıldızın hem hamleli stoper, hem bek oyuncusu, hem de topla çıkışlarda başarılı bir grafik çıkarması Yalçın'ın gözünden kaçmadı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan Daniel O’Shaughnessy harekatı! Savunmaya duvar örülecek

"RAPOR HAZIRLAYIN"

1.90'lık oyuncunun sözleşmesinin 31 Aralık'ta biteceği bilgisinin verilmesi üzerine O'Shaughnessy'yi daha dikkatli gözlerle izleyen Yalçın'ın scout ekibine, "Ön rapor hazırlayın, beraber inceleyelim" direktifini verdi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan Daniel O’Shaughnessy harekatı! Savunmaya duvar örülecek

25 KEZ MİLLİ OLDU
Finli stoper O'Shaughnessy, bugüne kadar milli takım formasını farklı yaş gruplarında olmak üzere toplam 25 kez giydi ve bu maçlarda rakip fileleri de 2 kez havalandırdı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan Daniel O’Shaughnessy harekatı! Savunmaya duvar örülecek

133 MAÇTA OYNADI
Profesyonel kariyerinde forma giydiği Cheltenham Town ve Helsinki kulüplerinde 133 resmi maça çıkan Daniel O'Shaughnessy, bu periyotta 12 gol atarken, 10 da asist yaptı ve toplam 22 gole direkt olarak katkıda bulundu.

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