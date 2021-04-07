07 Nisan 2021, Çarşamba
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Ghezzal'ın şutu;
Son dakika spor haberi: Beşiktaş Alanyaspor karşısında direkleri geçemedi! 23 dakikada tam...
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, evinde Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar maçın ilk 23 dakikasında tam 3 kez direkleri geçemedi. İşte o pozisyonlar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Kartal, maçın ilk 23 dakikasında tam 3 kez direğe takıldı.
Karşılaşmanın henüz ilk dakikasında siyah-beyazlılar Ghezzal'ın şutunda direği geçemedi. Daha sonra Cenk Tosun'la üst direğe takılan Beşiktaş, maçın 23. dakikasında ise bu kez Welinton ile 3. kez direğe takıldı.
Ghezzal'ın şutu;
Cenk Tosun'un şutu;
*Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.
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