07 Nisan 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Alanyaspor karşısında direkleri geçemedi! 23 dakikada tam...

Beşiktaş direkleri geçemedi! 23 dakikada tam...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 Giriş Tarihi: 07.04.2021

'in 33. haftasında , evinde ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar maçın ilk 23 dakikasında tam 3 kez direkleri geçemedi. İşte o pozisyonlar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'in 33. haftasında sahasında 'u konuk etti. Kartal, maçın ilk 23 dakikasında tam 3 kez direğe takıldı.

Karşılaşmanın henüz ilk dakikasında siyah-beyazlılar Ghezzal'ın şutunda direği geçemedi. Daha sonra 'la üst direğe takılan Beşiktaş, maçın 23. dakikasında ise bu kez ile 3. kez direğe takıldı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Alanyaspor maçında siyah beyazlılar penaltı bekledi! İşte o pozisyon...

Ghezzal'ın şutu;


Cenk Tosun'un şutu;
*Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.

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