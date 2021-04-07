Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, evinde Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar maçın ilk 23 dakikasında tam 3 kez direkleri geçemedi. İşte o pozisyonlar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Kartal, maçın ilk 23 dakikasında tam 3 kez direğe takıldı.

Karşılaşmanın henüz ilk dakikasında siyah-beyazlılar Ghezzal'ın şutunda direği geçemedi. Daha sonra Cenk Tosun'la üst direğe takılan Beşiktaş, maçın 23. dakikasında ise bu kez Welinton ile 3. kez direğe takıldı.

Ghezzal'ın şutu;





Cenk Tosun'un şutu;

*Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.

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