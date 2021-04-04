04 Nisan 2021, Pazar
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İşte Yalçın'ın açıklamaları;
Küçük bir avantajımız var ama sezonun bitimine daha çok var. Bazı şeyleri konuşmanın mantıklı olmadığını düşünüyorum. Bu maç bizim için çok önemli, milli maç dönüşleri çok önemli oluyor. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız.
Bu milli maç süreci bizim için iyi olur diye düşünüyorduk. 2-3 tane idman eksiği olan oyuncumuz var, tam takım oluruz dedik ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Covid, sakatlık oldu. Çok ciddi sıkıntı oldu.
Kasımpaşa-Beşiktaş maçı öncesi Sergen Yalçın: Evdeki hesap çarşıya uymadı
Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa-Beşiktaş maçı öncesi teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, "2-3 tane idman eksiği olan oyuncumuz var, tam takım oluruz dedik ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Covid, sakatlık oldu. Çok ciddi sıkıntı oldu." dedi. (BJK spor haberleri)
Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa-Beşiktaş maçı öncesi teknik direktör Sergen Yalçın değerlendirmelerde bulundu.
İşte Yalçın'ın açıklamaları;
Küçük bir avantajımız var ama sezonun bitimine daha çok var. Bazı şeyleri konuşmanın mantıklı olmadığını düşünüyorum. Bu maç bizim için çok önemli, milli maç dönüşleri çok önemli oluyor. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız.
Bu milli maç süreci bizim için iyi olur diye düşünüyorduk. 2-3 tane idman eksiği olan oyuncumuz var, tam takım oluruz dedik ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Covid, sakatlık oldu. Çok ciddi sıkıntı oldu.
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