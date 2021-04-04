04 Nisan 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Kasımpaşa-Beşiktaş maçı öncesi Sergen Yalçın: Evdeki hesap çarşıya uymadı

Sergen Yalçın: Evdeki hesap çarşıya uymadı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 Giriş Tarihi: 04.04.2021

'in 32. haftasında - maçı öncesi teknik direktör açıklamalarda bulundu. Yalçın, "2-3 tane idman eksiği olan oyuncumuz var, tam takım oluruz dedik ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Covid, sakatlık oldu. Çok ciddi sıkıntı oldu." dedi. ( haberleri)

'in 32. haftasında - maçı öncesi teknik direktör değerlendirmelerde bulundu.

İşte Yalçın'ın açıklamaları;

Küçük bir avantajımız var ama sezonun bitimine daha çok var. Bazı şeyleri konuşmanın mantıklı olmadığını düşünüyorum. Bu maç bizim için çok önemli, milli maç dönüşleri çok önemli oluyor. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız.

Bu milli maç süreci bizim için iyi olur diye düşünüyorduk. 2-3 tane idman eksiği olan oyuncumuz var, tam takım oluruz dedik ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Covid, sakatlık oldu. Çok ciddi sıkıntı oldu.
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