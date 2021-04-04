Son dakika spor haberi: Beşiktaş kritik virajda! İşte Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa maçı 11'i...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını zirvede götüren Beşiktaş, 32. hafta maçında Kasımpaşa deplasmanına çıkıyor. Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada kazanarak arayı açmak isteyen siyah beyazlılar, bu maça bir final gözüyle bakıyor. İşte teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilk 11'i... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Bir maçı eksik olmasına rağmen 32'nci haftaya 64 puanla giren Beşiktaş, en yakın rakibi Galatasaray'ın 3, Fenerbahçe'nin 5 puan önünde yer alıyor. Siyah beyazlıların rakibi Kasımpaşa ise 31 puanla 15'inci sırada ve düşme hattının sadece 2 puan üzerinde.
Beşiktaş, Sergen Yalçın önderliğinde son 7 maçın 6'sını kazanırken, Kasımpaşa ise ikinci devrede 10 maçta sadece 1 galibiyet alınca Fuat Çapa ile yollarını ayırarak Şenol Can'ı teknik direktörlüğe getirdi.
Çünkü Kasımpaşa maçına; teknik direktör Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe maçından sonra 'kendisini bir daha maçlarımızda görmek istemiyoruz' dediği Halil Umut Meler atanmıştı.
Merkez Hakem Kurulu (MHK), bu hafta aldığı kararla, takımlar tarafından istenmeyen tüm hakemleri o takımların maçına atarken, Halil Umut Meler'in üst üste iki Beşiktaş maçına denk gelmesi siyah beyazlıların büyük tepkisine neden oldu.
BEŞİKTAŞ'TA SAKAT, HASTA VE CEZALI 6 FUTBOLCU VAR
Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı öncesinde sakat, hasta ve cezalı futbolcuların çokluğu dikkat çekiyor. Milli takımlarda sakatlanan Aboubakar ve Hasic ile Fenerbahçe maçında yaşadığı sakatlık henüz geçmeyen Mensah kadroda olamayacak.
Milli takım dönüşü girdikleri Covid-19 testinde sonuçları pozitif çıkan ve karantinaya alınan Dorukhan ve Cenk Tosun da hastalık sebebiyle kadroda yer alamayacak.
SERGEN YALÇIN'IN KANAT TERCİHLERİ KİM OLACAK?
Sakat, cezalı ve hasta futbolculardan 3'ünün kanat ve forvet oyuncusu olması teknik direktör Sergen Yalçın'ın tercihlerini zorlaştıracak. Aboubakar ve Cenk Tosun'un yokluğunda tek santrfor kalan Larin, mecburen en uçta oynayacağı için, onun yerine sol kanatta N'Koudou'nun görev yapması bekleniyor.
Sergen Yalçın'ın sağ kanatta görevlendireceği oyuncunun ise Gökhan Töre olması sürpriz sayılmayacak. Tecrübeli teknik adamın kanat oyuncuları için diğer iki alternatifi ise Ljajic'i sol, N'Koudou'yu sağ kanada koymak veya son tercih N'Koudou'yu sol kanat, Rosier'i de sağ önde oynatmak olacak.
Rosier'in sağ önde oynaması halinde Necip Uysal sağ bekte maça başlayacak.
Teknik direktör Sergen Yalçın bu konudaki kararını bu akşam yapılacak son idmanda verecek
Üç sarı kartı olan Josef, Rosier, Necip ve Larin Kasımpaşa maçında sarı kart görmeleri durumunda 33'üncü haftada Vodafone Park'ta oynanacak Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde yer alamayacak. (Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kayserispor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kar ve fırtına için uyarı geldi! 26 Mart tüm bölgelerde hava durumu... (Meteoroloji)
- Son dakika derbi haberleri | Spor yazarları Beşiktaş Fenerbahçe maçını işte böyle değerlendirdi! İşte derbi yazıları...
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (BJK - FB) | Süper Lig
- Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...