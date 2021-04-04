04 Nisan 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş kritik virajda! İşte Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa maçı 11'i...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını zirvede götüren Beşiktaş, 32. hafta maçında Kasımpaşa deplasmanına çıkıyor. Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada kazanarak arayı açmak isteyen siyah beyazlılar, bu maça bir final gözüyle bakıyor. İşte teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilk 11'i... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş kritik virajda! İşte Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa maçı 11'i...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.04.2021

Bir maçı eksik olmasına rağmen 32'nci haftaya 64 puanla giren , en yakın rakibi 'ın 3, 'nin 5 puan önünde yer alıyor. Siyah beyazlıların rakibi ise 31 puanla 15'inci sırada ve düşme hattının sadece 2 puan üzerinde.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş kritik virajda! İşte Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa maçı 11'i...

Görüldüğü gibi hem şampiyonluk hem de düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede , kazanıp yoluna devam etmek isterken, da 3 puan alarak düşme hattından biraz olsun uzaklaşmak derdinde.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş kritik virajda! İşte Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa maçı 11'i...

, önderliğinde son 7 maçın 6'sını kazanırken, ise ikinci devrede 10 maçta sadece 1 galibiyet alınca ile yollarını ayırarak 'ı teknik direktörlüğe getirdi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş kritik virajda! İşte Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa maçı 11'i...

GÜNDEM; MAÇIN HAKEMİ HALİL UMUT MELER

milli arada eksik futbolcularla antrenmanlarını sürdürüp maçına konsantre olmaya çalışırken, karşılaşmanın hakeminin açıklanmasıyla bir anda gündem değişti.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş kritik virajda! İşte Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa maçı 11'i...

Çünkü maçına; teknik direktör 'ın maçından sonra 'kendisini bir daha maçlarımızda görmek istemiyoruz' dediği atanmıştı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş kritik virajda! İşte Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa maçı 11'i...

(MHK), bu hafta aldığı kararla, takımlar tarafından istenmeyen tüm hakemleri o takımların maçına atarken, 'in üst üste iki maçına denk gelmesi siyah beyazlıların büyük tepkisine neden oldu.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş kritik virajda! İşte Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa maçı 11'i...

yönetimi resmi siteden Çarşamba ve Cuma günleri üst üste açıklamalar yayınlayarak tepkisini gösterirken, Kulübü de bu ortamdan duyduğu endişeyi dile getiren bir açıklama yayınladı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş kritik virajda! İşte Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa maçı 11'i...

BEŞİKTAŞ'TA SAKAT, HASTA VE CEZALI 6 FUTBOLCU VAR

'ta maçı öncesinde sakat, hasta ve cezalı futbolcuların çokluğu dikkat çekiyor. Milli takımlarda sakatlanan ve Hasic ile maçında yaşadığı sakatlık henüz geçmeyen Mensah kadroda olamayacak.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş kritik virajda! İşte Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa maçı 11'i...

Milli takım dönüşü girdikleri Covid-19 testinde sonuçları pozitif çıkan ve karantinaya alınan ve da hastalık sebebiyle kadroda yer alamayacak.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş kritik virajda! İşte Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa maçı 11'i...

-Zambiya maçında sakatlandıktan sonra 'a dönüşünde tedbir amaçlı salonda çalışan Ghezzal da aynı zamanda sarı kart cezalısı olduğu için maçında forma giyemeyecek.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş kritik virajda! İşte Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa maçı 11'i...

SERGEN YALÇIN'IN KANAT TERCİHLERİ KİM OLACAK?

Sakat, cezalı ve hasta futbolculardan 3'ünün kanat ve forvet oyuncusu olması teknik direktör 'ın tercihlerini zorlaştıracak. ve 'un yokluğunda tek santrfor kalan Larin, mecburen en uçta oynayacağı için, onun yerine sol kanatta N'Koudou'nun görev yapması bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş kritik virajda! İşte Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa maçı 11'i...

'ın sağ kanatta görevlendireceği oyuncunun ise Gökhan Töre olması sürpriz sayılmayacak. Tecrübeli teknik adamın kanat oyuncuları için diğer iki alternatifi ise Ljajic'i sol, N'Koudou'yu sağ kanada koymak veya son tercih N'Koudou'yu sol kanat, Rosier'i de sağ önde oynatmak olacak.

Rosier'in sağ önde oynaması halinde Necip Uysal sağ bekte maça başlayacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın bu konudaki kararını bu akşam yapılacak son idmanda verecek

Son dakika spor haberi: Beşiktaş kritik virajda! İşte Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa maçı 11'i...

'ın karşısındaki muhtemel onbiri, "Ersin - Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, N'Koudou, Atiba, Oğuzhan, Ljajic, Larin" şeklinde.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş kritik virajda! İşte Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa maçı 11'i...

KARTAL'DA 4 OYUNCU SARI KART SINIRINDA

'ta maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş kritik virajda! İşte Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa maçı 11'i...

Üç sarı kartı olan Josef, Rosier, Necip ve Larin maçında sarı kart görmeleri durumunda 33'üncü haftada Vodafone Park'ta oynanacak Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde yer alamayacak. (Fotomaç)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Yalçın'dan takıma motivasyon! Yanıtı sert verin Yalçın'dan takıma motivasyon! "Yanıtı sert verin"
Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu! 6 eksik... Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu! 6 eksik...
Kartal'a Henry cevabı! İşte bonservisi... Kartal'a Henry cevabı! İşte bonservisi...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör