Beşiktaş'la ismi anılan Teemu Pukki Championship'te 25 gol ulaştı!

Sezon başında ismi Beşiktaş'la anılan Teemu Pukki, İngiltere Championship'e damga vurmaya devam ediyor. Finlandiyalı forvet son olarak takımı Norwich City'nin Huddersfield'ı 7-0 yendiği maçta hat-trick yaparak dikkat çekti. | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)

İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City'de forma giyen Teemu Pukki, attığı gollerle takımını taşımaya devam ediyor. İsmi sezon başında Beşiktaş'la anılan Finlandiyalı golcü, son olarak takımının Huddersfield'ı 7-0 mağlup ettiği karşılaşmada 3 gol atarak hat-trick yaptı.

Pukki böylece bu sezon Championship'teki gol sayısını 25'e çıkardı. Finlandiya Milli Takımı'nda da forma giyen 31 yaşındaki Pukki, geçen sezon ise yine Norwich formasıyla bu kez Premier Lig'de 11 gol atmıştı.

SON 3 SEZONDA 65 GOL ATTI!

Pukki, Norwich City formasıyla 2018-2019 sezonundan bu yana 3 yılda toplam 115 maçta görev yaptı. Finlandiyalı futbolcu bu karşılaşmalarda attığı 65 golle dikkat çekti.

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