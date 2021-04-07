07 Nisan 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'la ismi anılan Teemu Pukki Championship'te 25 gol ulaştı!

Beşiktaş istemişti... Ada'yı sallıyor
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 Giriş Tarihi: 07.04.2021

Sezon başında ismi 'la anılan Teemu Pukki, İngiltere 'e damga vurmaya devam ediyor. Finlandiyalı forvet son olarak takımı City'nin 'ı 7-0 yendiği maçta hat-trick yaparak dikkat çekti. | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)

İngiltere ekiplerinden City'de forma giyen Teemu Pukki, attığı gollerle takımını taşımaya devam ediyor. İsmi sezon başında 'la anılan Finlandiyalı golcü, son olarak takımının 'ı 7-0 mağlup ettiği karşılaşmada 3 gol atarak hat-trick yaptı.

Pukki böylece bu sezon Championship'teki gol sayısını 25'e çıkardı. Finlandiya Milli Takımı'nda da forma giyen 31 yaşındaki Pukki, geçen sezon ise yine Norwich formasıyla bu kez 'de 11 gol atmıştı.

SON 3 SEZONDA 65 GOL ATTI!
Pukki, Norwich City formasıyla 2018-2019 sezonundan bu yana 3 yılda toplam 115 maçta görev yaptı. Finlandiyalı futbolcu bu karşılaşmalarda attığı 65 golle dikkat çekti.

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