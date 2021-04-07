07 Nisan 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş-Alanyaspor maçı sonrası Sergen Yalçın: Süper Lig'in üzerinde bir oyun vardı

Sergen Yalçın: Lige geri döndük
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 Giriş Tarihi: 07.04.2021

Son dakika spor haberleri: Spor Toto 'in 33. haftasında 'u sahasında 3-0 mağlup eden 'ta, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Bugün bir reaksiyon gösterdik. 'nin üzerinde bir oyun oldu." dedi. ( haberleri)

Spor Toto 'in 33. haftasında 'u sahasında 3-0 mağlup eden 'ta, maç sonunda değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE YALÇIN'IN AÇIKLAMALARI;

Süper Lig'in 33. haftasında Alanyspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Lige tekrar döndüklerini söyleyen Yalçın, "Reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Reaksiyon gösterdik, ciddi bir reaksiyon gösterdik. 'nin üzerinde bir oyun oldu. İki iyi takım birbiriyle boğuştu, gol de yiyebilirdik. Dersimize iyi çalıştık. Alanyaspor'un bir iki oyun versiyonu vardı, onların üstüne çalıştık. Zor bir maç, kolay hale geldi. İyi bir maç, iyi bir galibiyet oldu. Tekrar lige dönüş yaptık. Erzurumspor maçına hazırlanacağız." dedi.

"NASIL MÜCADELE ETMEMİZ GEREKTİĞİNİ HATIRLADIK"
Kasımpaşa maçında alınan yenilgi için de konuşan teknik adam, "Milli aradan sonra Kasımpaşa maçında ters yakalandık. Oyun ve skor camiamıza yakışmadı. Bazen bu yolda alınan mağlubiyetler iyidir. İnsanın kendine gelmesini sağlar. Saunadan çıkıp soğuk suya atlamamıza benzer. Nasıl mücadele etmemizi hatırladık." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş-Alanyaspor maçı sonrası Sergen Yalçın: Reaksiyon göstermemiz lazımdı ve gösterdik

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