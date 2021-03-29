29 Mart 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş 3 günlük iznin ardından Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş iznin ardından hazırlıklarını sürdürdü!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.03.2021

Spor Toto 'in 32. haftasında , ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar 3 günlük iznin ardından hazırlıklarını sürdürdü. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde yapılan idman, sahada yapılan ısınma koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçının ardından yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Denizli'den Beşiktaş yorumu! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Ayrılık rüzgarları esiyor! Kartal'da 2 isim yolcu Ayrılık rüzgarları esiyor! Kartal'da 2 isim yolcu
Kartal'a sürpriz aday! Dorukhan'ın yerine geliyor Kartal'a sürpriz aday! Dorukhan'ın yerine geliyor
Kartal'da Aboubakar ikiye katladı! İşte o detay Kartal'da Aboubakar ikiye katladı! İşte o detay
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör