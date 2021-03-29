Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar 3 günlük iznin ardından hazırlıklarını sürdürdü. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, sahada yapılan ısınma koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçının ardından yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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