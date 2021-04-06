Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu! Aboubakar ve Cenk Tosun...

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, evinde Alanyaspor'u konuk edecek. Maç öncesinde siyah beyazlılar, bu karşılaşma için kamp kadrosunu açıkladı. Kartal'da, Aboubakar ve Ajdin Hasic kafilede yer almadı. Ayrıca Beşiktaş tarafından yapılan açıklamada, "Cenk Tosun ile Dorukhan Toköz'ün maç kadrosunda bulunup bulunmayacakları, yarın sabah yapılacak olan Covid-19 PCR testinin sonucuna göre belli olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Rosier, Montero, Nsakala, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, De Souza, Oğuzhan Özyakup, Hutchinson, Necip Uysal, Ljajic, Mensah, Nkoudou, Larin, Ghezzal, Gökhan Töre

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