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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu! Aboubakar ve Cenk Tosun...

Kartal'ın Alanya maçı kamp kadrosu belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 Giriş Tarihi: 06.04.2021

Spor Toto 'in 33. haftasında evinde 'u ağırlayacak olan 'ın, kamp kadrosu belli oldu. Siyah beyazlılarda Vincent , , ve 'ün bu maçta oynayıp oynamayacağı merak ediliyordu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'in 33. haftasında , evinde 'u konuk edecek. Maç öncesinde siyah beyazlılar, bu karşılaşma için kamp kadrosunu açıkladı. 'da, ve kafilede yer almadı. Ayrıca Beşiktaş tarafından yapılan açıklamada, " ile 'ün maç kadrosunda bulunup bulunmayacakları, yarın sabah yapılacak olan Covid-19 PCR testinin sonucuna göre belli olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Rosier, Montero, Nsakala, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, De Souza, Oğuzhan Özyakup, Hutchinson, Necip Uysal, Ljajic, Mensah, Nkoudou, Larin, Ghezzal, Gökhan Töre

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