29 Mart 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida Almanya'da gündem oldu!

Vida ikinci baharında!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'ta göstermiş olduğu performansıyla 'da gündem olan Domagoj için ikinci baharını yaşıyor manşetleri atıldı. ( haberleri)

Performansı ve kritik maçlarda attığı gollerle adından söz ettiren 'da gündem oldu. 'ta bir dönem eleştiri oklarının hedefi haline gelen Vida'nın artan performansına dikkat çekildi ve ikinci baharını yaşıyor yorumları yapıldı. Vida'nın perfomansında 'ın etkili olduğuna vurgu yapıldı. (Fotomaç)
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