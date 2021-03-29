29 Mart 2021, Pazartesi
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Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida Almanya'da gündem oldu!
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta göstermiş olduğu performansıyla Almanya'da gündem olan Domagoj Vida için ikinci baharını yaşıyor manşetleri atıldı. (BJK spor haberleri)
Performansı ve kritik maçlarda attığı gollerle adından söz ettiren Vida Almanya'da gündem oldu. Beşiktaş'ta bir dönem eleştiri oklarının hedefi haline gelen Vida'nın artan performansına dikkat çekildi ve ikinci baharını yaşıyor yorumları yapıldı. Vida'nın perfomansında Yalçın'ın etkili olduğuna vurgu yapıldı. (Fotomaç)
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