Beşiktaş'ta Cenk Tosun sevinci!
Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'a Cenk Tosun'dan sevindirici haber geldi. Siyah beyazlı oyuncunun son corona virüsü testi negatif çıktı. TFF kuralları gereği son bir test daha olması gereken 29 yaşındaki futbolcu, negatif çıkması durumunda karşılaşmada forma giyebileceği belirtildi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Kasımpaşa mücadelesinde hücum hattında etkisiz bir performans ortaya koyan siyah beyazlılar, Cenk Tosun'un takıma katılmasıyla rahatladı. Aboubakar'ın yokluğunda Kasımpaşa'ya karşı hücum bölgesinde N'Koudou, Rosier, Ljajic ve Larin hattıyla çıkan siyah beyazlılar istediği fırsatları yakalayamamıştı.
YALNIZCA 2 MAÇ
Siyah beyazlıların devre arasında Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Cenk Tosun, hastalık ve sakatlık sorunları nedeniyle Beşiktaş formasını sadece 2 kez giyebildi. Milli oyuncu siyah beyazlı formayla çıktığı 2 karşılaşmada 2 gol kaydetti. 29 yaşındaki golcü, 2 maçta toplam 93 dakika oyunda kaldı.
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