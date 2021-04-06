06 Nisan 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Cenk Tosun sevinci!

Beşiktaş'ta Cenk Tosun sevinci!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.04.2021

maçının hazırlıklarını sürdüren 'a 'dan sevindirici haber geldi. Siyah beyazlı oyuncunun son corona virüsü testi negatif çıktı. TFF kuralları gereği son bir test daha olması gereken 29 yaşındaki futbolcu, negatif çıkması durumunda karşılaşmada forma giyebileceği belirtildi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

mücadelesinde hücum hattında etkisiz bir performans ortaya koyan siyah beyazlılar, 'un takıma katılmasıyla rahatladı. 'ın yokluğunda Kasımpaşa'ya karşı hücum bölgesinde N'Koudou, , ve hattıyla çıkan siyah beyazlılar istediği fırsatları yakalayamamıştı.

YALNIZCA 2 MAÇ

Siyah beyazlıların devre arasında 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Cenk Tosun, hastalık ve sakatlık sorunları nedeniyle formasını sadece 2 kez giyebildi. Milli oyuncu siyah beyazlı formayla çıktığı 2 karşılaşmada 2 gol kaydetti. 29 yaşındaki golcü, 2 maçta toplam 93 dakika oyunda kaldı.

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