Beşiktaş'ta Sergen Yalçın takımı böyle motive etti! "Unutun gitsin"
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Bu yenilgi sonrası teknik direktör Sergen Yalçın takımı motive ederken "Unutun gitsin" dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa deplasmanında boy gösteren ve sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, maçın ardından oyuncularını motive etti. Alınan yenilgiden dolayı siyah-beyazlı futbolcuların morali bir hayli bozulurken, Sergen Yalçın, soyunma odasında futbolcularına motive edici bir konuşma yaptı.
Geride kalan maçlarda 6 mağlubiyet aldıklarını ve bu tür sonuçların lig yarışında normal olduğunu oyuncularına hatırlatan Yalçın, şu ifadeleri kullandı:
"Evet, bu maçı kazansaydık önemli bir avantajımız olacaktı ancak buna rağmen avantaj hala bizde. Moral bozmadan, ders çıkararak yolumuza devam edeceğiz. Avantajı en iyi şekilde kullanarak hedefe ulaşacağız. Bu karşılaşmayı unutun gitsin, sadece ve sadece geride kalan maçlarımıza odaklanın. Biz puan kaybettik, bakalım rakiplerimiz tüm maçlarını kazanabilecek mi? Bakın, ligin lideri halen biziz. Tekrar ayağa kalkacağız. Önce Alanya, ardından da Erzurum'u mağlup edelim, hesap yeniden bizim lehimize dönecek."
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