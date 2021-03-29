Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş, gelecek sezon Devler Ligi'ne damga vuracak bir kadro kurmak istiyor. Siyah beyazlılar oyuncu arayışlarını sürdürürken Kanada'dan flaş bir iddia geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Kanada'dan Beşiktaş ile ilgili bir iddia geldi. Atiba'nın önerdiği, Larin'in de referans verdiği 2002 doğumlu Theo Corbeanu'nın takibe alındığı ileri sürüldü. Wolves U-23 takımında 15 maçta 4 gol 2 asistle oynayan 1.92'lik Kanadalı için Beşiktaş teknik direktörünün oldukça iyi düşünceler içinde olduğu haberi yapıldı.

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