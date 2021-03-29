29 Mart 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş için flaş transfer iddiası! Atiba önerdi
Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş, gelecek sezon Devler Ligi'ne damga vuracak bir kadro kurmak istiyor. Siyah beyazlılar oyuncu arayışlarını sürdürürken Kanada'dan flaş bir iddia geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Kanada'dan Beşiktaş ile ilgili bir iddia geldi. Atiba'nın önerdiği, Larin'in de referans verdiği 2002 doğumlu Theo Corbeanu'nın takibe alındığı ileri sürüldü. Wolves U-23 takımında 15 maçta 4 gol 2 asistle oynayan 1.92'lik Kanadalı için Beşiktaş teknik direktörünün oldukça iyi düşünceler içinde olduğu haberi yapıldı.
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