29 Mart 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş için flaş transfer iddiası! Atiba önerdi

Atiba önerdi! Beşiktaş'a flaş isim...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.03.2021

'de şampiyonluk hesapları yapan , gelecek sezon 'ne damga vuracak bir kadro kurmak istiyor. Siyah beyazlılar oyuncu arayışlarını sürdürürken Kanada'dan flaş bir iddia geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Kanada'dan ile ilgili bir iddia geldi. Atiba'nın önerdiği, Larin'in de referans verdiği 2002 doğumlu Theo Corbeanu'nın takibe alındığı ileri sürüldü. Wolves U-23 takımında 15 maçta 4 gol 2 asistle oynayan 1.92'lik Kanadalı için Beşiktaş teknik direktörünün oldukça iyi düşünceler içinde olduğu haberi yapıldı.

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