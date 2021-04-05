05 Nisan 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Cyle Larin Aboubakar'ı arattı! Yokluğunda...

Larin Aboubakar'ı arattı! Yokluğunda...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.04.2021

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında lider deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Aboubakar'ın yokluğunda Cyle Larin, yokları oynadı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

'ta Vincent Aboubakar'ın yokluğunda tek forvet olarak sahaya çıkan Cyle Larin bekleneni veremedi. 'ın genellikle yardımcı forvet olarak ve kanada yakın oynattığı Kanadalı futbolcu, ileri uçta tek başına sırıttı. Buluştuğu toplarda etkili olamadı. 29. dakikada kaçırdığı golle ise taraftarlara saç baş yoldurttu. Kasımpaşalı Varga'nın hatalı pasında bir anda kaleci Ertuğrul ile baş başa kalan Larin, pozisyonda topu kalecinin üstüne nişanlayarak beraberlik fırsatını harcadı.

Larin net fırsatı kaçırdı! Kasımpaşa savunması... haberin devamı

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