Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında lider Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Aboubakar'ın yokluğunda Cyle Larin, yokları oynadı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın yokluğunda tek forvet olarak sahaya çıkan Cyle Larin bekleneni veremedi. Sergen Yalçın'ın genellikle yardımcı forvet olarak ve kanada yakın oynattığı Kanadalı futbolcu, ileri uçta tek başına sırıttı. Buluştuğu toplarda etkili olamadı. 29. dakikada kaçırdığı golle ise taraftarlara saç baş yoldurttu. Kasımpaşalı Varga'nın hatalı pasında bir anda kaleci Ertuğrul ile baş başa kalan Larin, pozisyonda topu kalecinin üstüne nişanlayarak beraberlik fırsatını harcadı.

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