07 Nisan 2021, Çarşamba
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İŞTE YALÇIN'IN AÇIKLAMALARI;
"Hava güzel, saha da güzel. Rakibimiz güçlü, iyi bir maç olacak. Ghezzal döndü, Cenk de negatif çıktı, biraz eksikleri var ama Cenk gibi bir oyuncunun eksiği sorun yaratmaz diye düşünüyoruz.
Son 2 haftada 5 puan kaybettik, bugün tepki vermemiz gerekiyor. Yavaş yavaş oyuncu grubu geri dönmeye başladı, bazı oyuncularımızın antrenman eksiği var. Yavaş yavaş toparlanıyoruz, herhalde son periyoda full kadro gireriz.
En zor maçlarda Oğuzhan'ı kullandık. Kupa yarı finali, Galatasaray derbisi. Birçok maçta Oğuzhan'ı da kullandık, o bölgede oynayan 3 oyuncumuz var, hangisinden verim alacaksak onu kullanıyoruz. İnşallah Oğuzhan iyi bir performans sergiler ve üretkenlik yaratır."
Beşiktaş-Alanyaspor maçı öncesi Sergen Yalçın: Cenk Tosun'un biraz eksikleri var ama bugün kullanacağız
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta, Sergen Yalçın maç öncesi mücadeleyi değerlendirdi. Yalçın, "Cenk'in biraz eksikleri var ama bugün kullanacağız. Son 2 haftada 5 puan kaybettik, buna tepki vermemiz gerekiyor." (BJK spor haberleri)
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta, Sergen Yalçın maç öncesi mücadeleyi değerlendirdi.
İŞTE YALÇIN'IN AÇIKLAMALARI;
"Hava güzel, saha da güzel. Rakibimiz güçlü, iyi bir maç olacak. Ghezzal döndü, Cenk de negatif çıktı, biraz eksikleri var ama Cenk gibi bir oyuncunun eksiği sorun yaratmaz diye düşünüyoruz.
Son 2 haftada 5 puan kaybettik, bugün tepki vermemiz gerekiyor. Yavaş yavaş oyuncu grubu geri dönmeye başladı, bazı oyuncularımızın antrenman eksiği var. Yavaş yavaş toparlanıyoruz, herhalde son periyoda full kadro gireriz.
En zor maçlarda Oğuzhan'ı kullandık. Kupa yarı finali, Galatasaray derbisi. Birçok maçta Oğuzhan'ı da kullandık, o bölgede oynayan 3 oyuncumuz var, hangisinden verim alacaksak onu kullanıyoruz. İnşallah Oğuzhan iyi bir performans sergiler ve üretkenlik yaratır."
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