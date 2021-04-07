07 Nisan 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş-Alanyaspor maçı öncesi Sergen Yalçın: Cenk Tosun'un biraz eksikleri var ama bugün kullanacağız

Yalçın'dan Cenk Tosun açıklaması!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 Giriş Tarihi: 07.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 33. haftasında ile karşı karşıya gelecek 'ta, maç öncesi mücadeleyi değerlendirdi. Yalçın, "'in biraz eksikleri var ama bugün kullanacağız. Son 2 haftada 5 puan kaybettik, buna tepki vermemiz gerekiyor." ( haberleri)

'in 33. haftasında ile karşı karşıya gelecek 'ta, maç öncesi mücadeleyi değerlendirdi.

İŞTE YALÇIN'IN AÇIKLAMALARI;

"Hava güzel, saha da güzel. Rakibimiz güçlü, iyi bir maç olacak. Ghezzal döndü, de negatif çıktı, biraz eksikleri var ama Cenk gibi bir oyuncunun eksiği sorun yaratmaz diye düşünüyoruz.

Son 2 haftada 5 puan kaybettik, bugün tepki vermemiz gerekiyor. Yavaş yavaş oyuncu grubu geri dönmeye başladı, bazı oyuncularımızın antrenman eksiği var. Yavaş yavaş toparlanıyoruz, herhalde son periyoda full kadro gireriz.

En zor maçlarda Oğuzhan'ı kullandık. Kupa yarı finali, Galatasaray derbisi. Birçok maçta Oğuzhan'ı da kullandık, o bölgede oynayan 3 oyuncumuz var, hangisinden verim alacaksak onu kullanıyoruz. İnşallah Oğuzhan iyi bir performans sergiler ve üretkenlik yaratır."
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